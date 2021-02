NEW TAIPEI CITY, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Posiflex Technology, Inc., een wereldleider in het ontwerp en de fabricage van POS-, kiosk-, computer- en zelfbedieningsrandapparatuur voor transacties, kondigt met trots een nieuwe Android 10 GMS-certificering aan , van toepassing op het kiosk-portfolio van zowel Posiflex als KIOSK Information Systems (KIOSK).

Owen Chen, CEO van Posiflex, merkt op: “Deze nieuwe mijlpaal voor de certificering van Android 10 GMS is behoorlijk significant. Door GMS-gecertificeerde kiosken aan te bieden, kunnen Google Play en andere GMS-applicaties op onze Android-platforms worden geïnstalleerd. Het stroomlijnt de introductie op het beproefde en veilige netwerk van Google en ontsluit kiosktoegang tot het volledige pakket aan applicaties in de Google Play Store."

