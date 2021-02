COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--HUBUC, aanbieder van geïntegreerde financiële diensten, kondigt de lancering aan van betaalkaarten die worden ondersteund door MOTION CODE™ – een dynamische CVV-technologie – van IDEMIA, de wereldleider in Augmented Identity, voor online winkelen in heel Europa.

HUBUC is een nieuwe ingebedde financiële dienstverlener die een aantal betalingsmogelijkheden biedt, waaronder kaartuitgifte, vanaf één enkel platform, waarbij de IDEMIA MOTION CODE™ -server is geïntegreerd. Onder het gezamenlijke project kan HUBUC klanten zeer veilige betaalkaarten aanbieden op basis van IDEMIA’s MOTION CODE™ -technologie. De traditionele statische 3-cijferige CVV-code die op de achterkant van de kaart is gedrukt, wordt vervangen door een mini-scherm dat een dynamische en periodiek vernieuwde code (CVV2) weergeeft.

