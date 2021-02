SIGN4L launches VProtect an advanced high-power jammer system installed on a standard SUV (Photo: AETOSWire)

SIGN4L Introduces New Electronic Warfare Capabilities at IDEX 2021 (Video: AETOSWire)

SIGN4L Introduces New Electronic Warfare Capabilities at IDEX 2021 (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--SIGN4L, een dynamische leverancier van flexibele en adaptieve oplossingen voor electronic warfare and intelligence (EW&I), heeft vandaag twee ultramoderne oplossingen gelanceerd die een tactisch voordeel zullen bieden in de missies van morgen. V-Protect, een radiofrequentie (RF) communicatie-stoorsysteem, en NavControl-G, een gespecialiseerd contra-drone-vermogen, zijn goed gepositioneerd om game-changers te worden bij het vormgeven van gunstige resultaten in een steeds meer gedigitaliseerd defensielandschap.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.