Vienna Insurance Groupi digi-idufirma Beesafe suutis Guidewire’i platvormi globaalse pandeemia tingimustes vaid nelja kuuga kasutusele võtta

WARSAW ja LONDON--(BUSINESS WIRE)--Vienna Insurance Groupi (VIG) Poola tütarfirma digibränd Beesafe ja Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE), mida üldkindlustajad kasutavad tõhusalt suhtlemiseks, innovatsiooniks ja kasvuks, teatasid täna, et Beesafe on võtnud kasutusele Guidewire’i platvormi, et toetada oma äriprotsesse ja käitada oma digitaalset kindlustusmudelit. Programmi elluviimist toetas Guidewire PartnerConnect Consultingu partner Sollers Consulting.

Digitaalne idufirma Beesafe loodi Austria, Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiva kindlustuskontserni VIG poolt, et tuua turule unikaalsete pakkumistega dünaamiline turustusfirma ja luua potentsiaal laienemiseks teistesse riikidesse, kus VIG tegutseb. Beesafe on võtnud Guidewire’i platvormi kasutusele pakettide haldamise, kindlustamise, nõuete ja arvete esitamise ning reitinguhalduse jaoks. Ettevõte võttis oma kindlustusvõtjate, klienditeenindajate ja müüjate jaoks üle ka Guidewire’i omnikanali alase digikogemuse. Beesafe on võtnud platvormi oma ärivaldkonnas kasutusele ning tegeleb praegu selle isikupärastamisega.

“ Beesafe on täiesti digitaalne äri, millel on kindlustustehnoloogia firmana tugev identiteet. See on Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas ainulaadne. Samal ajal teeb VIG-sse kuulumine meid kindlustajana usaldusväärseks,” ütles Beesafe’i tegevjuht Rafal Mosionek. “ Me oleme väga uhked, et me suutsime arendada alates aprilli keskpaigast, keset COVID pandeemiat, nelja kuuga välja digitaalse pakkumise ja plavotmi, mis läks esmalt kasutusse augustis. See annab tunnistust, et meil on andekas, kiire ja loominguline meeskond, mille me lõime nullist, et oma innovaatilise väärtuspakkumisega välja tulla.”

Guidewire’i kasutuselevõtt võimaldab Beesafe’ile järgmist:

Kasutada kiiret arhitektuuri, et võimaldada väärtust tootvate toodete kiiret arendamist ja pakkumist

Pakkuda kergesti kasutatavat, atraktiivse kasutajaliidesega tipptasemel, innovaatilist tehnoloogiat nagu digirahakott, STP, pildituvastus ja ennustav modelleerimine

Hallata standardiseeritud API-põhiseid liideseid, et partnereid kiiresti integreerida ja võimaldada mitmekanalilisi tooteid

Tagada operatsiooniline tõhusus ja kulutõhusus läbi stabiilse, standardiseeritud tootearhitektuuri.

“ Me oleme võtnud Beesafe’iga asjaks pakkuda noortele digikeskkonna põlisasukatele sujuvat teenust, mis on täiesti tarbijakeskne ja isikupärastatud ning mida on lihtne kasutada. Selle teeb võimalikuks parimate andmemodelleerimise vahendite kasutamine,” ütles Beesafe’i tegevjuht Rafal Mosionek. “ Et meid saadaks edu, peavad parimat eesotsa tehnoloogiat toetama tagaplaanil parimad alussüsteemid.”

“ Me õnnitleme Beesafe’i meeskonda selle eest, mida nad koos Sollers Consultingu ja Guidewire Software’i meeskondadega saavutanud on,” ütles Sollers Consultingu juhtiv partner Marcin Pluta. “ Beesafe on loonud atraktiivse pakkumise koos paindlike toodete ja täiesti digitaalse müügiprotsessiga. Me ootame pikisilmi uute toodete ja täiendavate teenuste arendamist Guidewire Software’i võimsa IT-taristuga.”

“ Me õnnitleme Beesafe’i Guidewire’i eduka ja kiire kasutuselevõtu eest, seda eriti arvestades neid keerulisi globaalse pandeemia aegu,” ütles Guide Software’i kontserni müügi ja EMEA piirkonna eest vastutav asepresident Laurent Fontaine. “ Beesafe’i keskendumine kõrgkvaliteetse ja täiesti tarbijakeskse teenuse pakkumisele toob neile ambitsioonika ja innovaatilise digikindlustajana au.”

Beesafe’ist

Beesafe on tehnoloogiale orienteeritud digiettevõte, mis kuulub VIG & Compensa Insurance Company Poola haru alla ning keskendub digitaalsete sõiduki- ja liikluskindlustustoodete pakkumisele.

Peamine ainulaadne müügiargument on ilmselge: klient peab jagama ainult kaht lihtsat infokildu (sünnikuupäev ja auto numbrimärk), et sõiduki- ja liikluskindlustuse pakkumine saada. Kogu protsess võtab loetud sekundid ega nõua palju aega ja tundlikke andmeid, nagu on tavaks konkurentide puhul. Beesafe sai oma algupärase toote valmis vähem kui kaheksa kuut kestnud intensiivse ettevalmistuse järel.

Beesafe’i pikaajaline strateegia on täita oma sõbralikke lubadusi klientidele, mis võeti omaks idufirma idee kujundamisel, ja toetada seda eesmärki läbi UX/UI kestva parendamise kommertsedu tagamiseks.

Rohkem infot leheküljelt www.beesafe.pl.

Sollers Consultingust

Sollers Consulting on rahvusvaheline ärikonsultatsiooni ja tarkvara spetsialist, mis toetab transformatsiooni finantstööstuses. Sollers Consultingu tiimid on digivõimekuse parendamisega aidanud rohkem kui 80 finantskontserni. Nende seas Allianz, AXA, LV=, BNP Paribas Cardif, Basler, Generali, Zurich, Santander Consumer Bank ja ING. Meie meeskonnad spetsialiseeruvad IT-süsteemidele, mis tagavad kindlustajate, pankade ja liisingufirmade transformatsiooni ja kohanemise uute tehnoloogiatega. Sollers Consulting teeb koostööd üle 15 tehnoloogiapakkujaga nagu Guidewire Software, Oracle, AWS ja Microsoft.

Umbes 600 äri- ja IT-spetsialisti Varssavist, Lublinist, Poznanist, Gdanskist, Kölnis, Tokyost ja Kopenhaagenist aitavad finantsasutustel Suurbritannias, Saksamaal, Poolas, Skandinaavias ja paljudes teistes riikides digitaliseerimisest võita. Rohkem infot leheküljel sollers.eu.

Guidewire’ist

Guidewire on platvorm, mida üldkindlustajad suhtluse, innovatsiooni ja tõhusa kasvu asjus usaldavad. Me ühendame digitaalsuse, alussüsteemid, analüüsi ja tehisintellekti, et pakkuda oma platvormi pilvteenusena. Guidewire’i jõul töötavad rohkem kui 400 kindlustajat, alates uutest ettevõtetest kuni suurimate ja kõige keerukamate firmadeni maailmas.

Oma klientide partnerina areneme me pidevalt, et nende edu reaalsuseks teha. Me oleme uhked oma teenuste rakendamise pretsedentitu ajaloo üle, mis hõlmab üle tuhande eduka projekti, mida on toetanud tööstuse suurim arendustöö meeskond ja partnerite ökosüsteem. Meie turuplats pakub sadu rakendusi, mis kiirendavad integreerimist, lokaliseerimist ja innovatsiooni.

Rohkem infot leheküljel www.guidewire.com. Jälgige meid ka Twitteris: @Guidewire_PandC.

Märkus: Infot Guidewire’i kaubamärkide kohta lehelt https://www.guidewire.com/legal-notices.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.