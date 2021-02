EDGE revela a primeira família de drones inteligentes de espera fabricada nos Emirados Árabes Unidos na IDEX 2021

EDGE launches QX range- its first family of multirotor loitering munitions (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--EDGE, um grupo de tecnologia avançada para defesa e muito mais, lança hoje sua primeira família de munições multirotor de espera, a linha QX. Além disso, Shadow 50 e Shadow 25, kit de munição deslizante Rash 2, bem como novas variantes da linha RW24 - todas projetadas e fabricadas no primeiro ano de operação da empresa - foram reveladas no primeiro dia da Exposição e Conferência Internacional de Defesa (IDEX 2021), que está em andamento no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi até 25 de fevereiro.

A revelação dos veículos aéreos elétricos não tripulados (UAVs) Classe 1 ocorreu no pavilhão EDGE na presença de Sua Excelência Faisal Al Bannai, CEO e diretor administrativo da EDGE e Ali Al Yafei, CEO da ADASI.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, CEO e diretor administrativo da EDGE, disse: “Neste momento, a tecnologia de drones está revolucionando nosso mundo com todo o potencial das capacidades não tripuladas e autônomas ainda a serem exploradas - não apenas no setor militar, mas também no setor comercial.”

Ele acrescentou: “Com o lançamento da primeira família de drones inteligentes de espera feitos nos Emirados Árabes Unidos, a EDGE representa um marco significativo como um facilitador de tecnologia-chave e no aumento das capacidades autônomas do país e integração de IA. Com o futuro cada vez mais contando com sistemas não tripulados que fornecem um maior grau de flexibilidade tática, temos investido extensivamente para acelerar os investimentos em P&D nesses domínios, trazendo produtos relacionados ao mercado com rapidez”.

A família QX de munições de espera compreende quatro produtos: QX-1, um micro-UAV, QX-2, um mini-UAV, QX-3, um pequeno UAV e QX-4, que apresenta uma impressionante asa fixa vertical de decolagem e pouso (VTOL). Os sistemas guiados com precisão usam algoritmos de IA sofisticados para mirar e atacar, ostentando uma precisão de 1 m CEP (provável erro circular) - com um objetivo semelhante às munições guiadas a laser. Construída para ser lançada em qualquer ambiente ou terreno, toda a família QX de UAVs é leve, portátil e inclui recursos VTOL.

A segunda gama de munições de espera consiste em Shadow 50 e Shadow 25. Como o nome indica, Shadow 50 pode carregar uma carga útil de 50 kg - exatamente o dobro de sua equivalente. O Shadow 25 é um sistema de alta velocidade equipado com um motor a jato e possui um tempo de reação curto. Oferecendo ataque de alta precisão contra alvos fixos e recursos avançados de orientação, esses UAVs alavancam os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) e podem voar usando sistemas de navegação por vídeo em ambiente de GPS negado.

Também lançado no dia 1 da IDEX, o Rash 2 é um kit de orientação de asa fixa para morteiros e outras cargas úteis projetadas internamente, capaz de planar em voo e direcionar munições para alvos terrestres, disponível em tamanhos diferentes para acomodar a capacidade de carga útil, alcance e resistência. A ADASI garantiu um contrato de 55 milhões AED para fornecer Rash 2 às Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, marcando o primeiro pedido do produto recém-lançado.

Três novos acréscimos à linha RW-24 também foram lançados a tempo para a IDEX 2021. O recém-revelado RW-24 Seeker está equipado com um buscador térmico automático que permite maior precisão de engajamento de alvos móveis e maior funcionalidade em ambientes com GPS negado.

As variantes RW-24 Extended Warhead e RW-24 Extended Range aumentam a capacidade de carga de 8 kg para 13 kg, permitindo que o drone carregue combustível adicional ou aumente o tamanho da ogiva.

A EDGE é um grupo de tecnologia avançada que está entre os 25 principais fornecedores militares do mundo.

EDGE é um grupo de tecnologia avançada estabelecido para desenvolver soluções ágeis, ousadas e inovadoras para defesa e muito mais. Possibilitando um futuro seguro, ela se dedica a trazer tecnologias e serviços inovadores ao mercado com maior rapidez e eficiência. Consolidando mais de 25 entidades e empregando mais de 13.000 mentes brilhantes, oferece experiência em cinco grupos principais: plataformas e sistemas, mísseis e armas, guerra eletrônica e inteligência, ciberdefesa e apoio a missões. Com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a EDGE é um catalisador de mudanças - criada para revolucionar a indústria e mudar seus fundamentos.

