SIGN4L apresenta novos recursos para guerra eletrônica na IDEX 2021

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--SIGN4L, um provedor dinâmico de soluções ágeis e adaptáveis ​​de guerra eletrônica e inteligência (EW&I), lançou hoje duas soluções de última geração que oferecem uma vantagem tática nas missões de amanhã. O V-Protect, um sistema de interferência de comunicação de radiofrequência (RF), e o NavControl-G, um recurso especializado anti-drone, estão bem posicionados para mudar o jogo na formação de resultados favoráveis ​​em um cenário de defesa cada vez mais digitalizado.

As soluções foram reveladas no pavilhão EDGE na Exposição e Conferência Internacional de Defesa (IDEX 2021), que acontece até 25 de fevereiro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

O V-Protect é um sistema bloqueador de alta potência ativo e reativo móvel avançado destinado a ajudar a bloquear tecnologias comuns de sinal de RF terrestre, bem como equipamentos portáteis de comunicação por satélite, abrangendo frequências de rádio, rádios bidirecionais, dispositivos celulares e wi-fi. Ostentando um dispositivo explosivo contra-improvisado (C-IED) e medidas de anti-drone, o modelo de fácil utilização deve ser instalado em um SUV padrão e oferece operacionalidade automática, utilizando 16 canais e amplificadores de alta potência de emissão para fornecer suporte no aprimoramento da proteção alcance e combate a várias ameaças no domínio da frequência.

O NavControl-G é uma unidade transmissora sofisticada projetada para ajudar a evitar a invasão de veículos aéreos não tripulados (UAVs) em locais específicos. Para ajudar a proteger uma área sensível, o sistema pode emular sinais de GPS para gerar imprecisões de posição e tempo, assumindo assim o controle de veículos não tripulados que não cooperam. Encapsulado em um contêiner à prova de choque, o sistema pode ser perfeitamente integrado em várias configurações - em locais fixos ou implantado no campo quando necessário.

Waleid Al Mesmari, vice-presidente de gerenciamento de programas para o grupo de Guerra Eletrônica e Inteligência da EDGE, disse: “A guerra eletrônica e a inteligência constituem a espinha dorsal dos sistemas modernos de defesa e segurança. A SIGN4L está na linha de frente em tecnologias inovadoras que ajudam nossos clientes a expandir suas opções em um mundo em rápida mudança. Ao ajudar nossos clientes com o gerenciamento de seus requisitos complexos de segurança e desempenho, nossas soluções mais recentes são os principais exemplos de nossas ofertas ágeis no trabalho que concentram energia para ocultar, neutralizar e atacar os adversários.”

A SIGN4L traz um espírito de startup para projetar e produzir produtos e serviços de segurança digital e RF de arquitetura aberta de última geração para governos e empresas na região. A empresa implementou um ciclo rigoroso de análise, pesquisa e desenvolvimento de ameaças para monitorar, analisar e combater os riscos emergentes. A SIGN4L faz parte do grupo de Guerra Eletrônica e Inteligência da EDGE, um grupo de tecnologia avançada que está entre os 25 principais fornecedores militares do mundo.

