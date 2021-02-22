Twist Bioscience 和贝瑞基因达成战略合作，双方将共同开发NGS产品新组合

加利福尼亚州南旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Twist Bioscience（纳斯达克股票代码：TWST），一家通过硅基平台提供高质量合成DNA的公司，今天宣布与中国领先的高通量测序（NGS）供应商贝瑞基因达成战略合作，将在其产品中加入Twist的NGS靶向富集和文库制备工具，旨在推动中国精准医疗体外诊断的高标准发展。

该产品结合了贝瑞基因在基因组学和高通量测序(NGS)方面的专业技术，以及Twist Bioscience的规模化制造能力，可以提供多种NGS检测方案。该组合产品旨在为研究人员提供高质量的工具，以便更好地应用于肿瘤和遗传疾病的筛查。

“我们很高兴与贝瑞基因合作，贝瑞基因是中国最受欢迎的、领先的基因测序行业公司之一，” Twist Bioscience的首席执行官兼联合创始人Emily M. Leproust博士说。“贝瑞在将基因检测技术向临床应用转化的方面有着丰富的经验并取得令人瞩目的成绩，近年来，贝瑞基因一直走在利用NGS检测疾病的前沿，致力于让更多中国人享受到基因测序技术带来的健康福利。Twist很荣幸能将我们的NGS解决方案加入到贝瑞基因的产品中。"

Twist所提供的NGS产品与众不同之处在于它拥有无可比拟的均一性，并且都进行了质量验证（QC）。新产品将为贝瑞基因提供当今最高质量的NGS产品组合，这将进一步推动中国精准医疗体外诊断的高标准发展。

贝瑞基因和Twist Bioscience将紧密合作，开发更具创新和前沿性的NGS产品组合，以保持在遗传病的诊断与筛查方面的领先地位，并为贝瑞基因提供更多、更优、及时的研究和IVD解决方案。

Twist的每一条寡核苷酸都经过NGS验证，确保了每条探针的序列准确，并且确保所交付探针池中所有探针的存在，这将进一步提高了我们产品的精确性，我们很高兴能将Twist NGS系列产品加入到我们的产品线中。”贝瑞基因总经理周代星博士说。

关于 Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience 是一家领先且快速成长的合成生物学和基因组学公司，其为推动生物工程实现工业化而开发了一个颠覆性的 DNA 合成平台。该平台的核心是一项专有技术，该技术通过在硅芯片上“写入”DNA 开创了一种制造合成 DNA 的新方法。Twist 公司正在利用其独特的技术制造基于合成 DNA 的广泛产品，包括合成基因、新一代测序 (NGS) 制备工具，以及用于药物探索和开发的抗体文库。Twist 还在 DNA 数据的数字化存储和生物制剂的探索方面寻求更长远的机会。Twist 生产的产品适用于诸多行业，包括医疗保健、工业用化学品、农业和学术研究界。

关于贝瑞基因：

贝瑞基因（股票代码：SZ000710）成立于2010年5月，是一家致力于将基因检测技术转化为临床应用的创新型生物科技公司。作为中国基因行业的先创企业，肩负“用不断创新的基因技术，服务社会，造福人类”的使命。贝瑞基因不仅率先成功地把基因检测技术作为一种必要的临床筛查方法推广到全国，同时，得到学术界和临床专家的极大认可。公司视自主研发为发展的核心驱动力，希望为临床提供更多、更精准的疾病筛查方法。

贝瑞基因总部设在北京，在多个城市建有医学检验所，在杭州建有生产基地，并在香港成立子公司。市场网络覆盖国内30多个省市自治区、港澳台，以及东南亚、中东、澳洲等海外市场，超过4000家医疗机构、科研机构、高等院校和企业使用贝瑞基因的整体解决方案。

公司于2017年8月在国内A股主板上市。

更多情况，请访问公司官网 http://www.berrygenomics.com/ 。

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关于前瞻性陈述的法律声明

本新闻稿含有前瞻性陈述。本新闻稿包含的内容，除历史事实陈述外，所有其他陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于合作伙伴关系能为中国客户提供自己快速设计 NGS 组合的能力，这些陈述反映了管理层当前的信念和期望，且符合 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。此类前瞻性陈述会牵涉已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，有可能导致 Twist 的实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、绩效或成就出现实质性不同。此类风险和不确定性包括但不限于：新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的持续时间、范围和影响的风险和不确定性，包括全球或某些地区对我们产品的需求减少（或延期或取消订单）；吸引新客户以及保留和增长现有客户销售额的能力之风险和不确定性；技术的快速变化和合成生物学领域的过度竞争的风险和不确定性有可能使 Twist 正在开发的产品变得过时或失去竞争力；保留重要客户之不确定性；COVID-19 大流行或其他原因造成的供应链和其他方面的中断；第三方宣称专利和专有权利被侵犯或寻求让 Twist 的专利或专有权利失效的风险；以及 Twist 的专有权利可能不足以保护其技术的风险等。若要查看更多有关可能导致实际结果不同于这些前瞻性陈述所表达的风险和不确定性，以及与 Twist 一般业务相关的风险的描述，请参见于 2020 年 8 月 12 日向美国证券交易委员会 (SEC) 备案的 10-K 表上的 Twist 年度报告以及随后向 SEC 备案的文件中所阐述的 Twist 风险因素。其他风险因素可能会在将于 2020 年 11 月 27 日前后向 SEC 备案的 10-K 表上 Twist 年度报告的“风险因素”章节中进行描述。此外，由于 COVID-19 大流行以及由此导致的全球或地区性业务和经济环境的恶化，上述许多风险和不确定性都已加剧或可能加剧。目前，我们无法预测 COVID-19 大流行的影响程度以及任何由此产生的业务或经济影响，但它可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流造成重大不利影响。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅截止到本新闻稿发布之日，且 Twist Bioscience 明确提出免责声明，无论是否出现新信息、未来事件还是其他情况，Twist 都没有义务对前瞻性陈述进行更新。