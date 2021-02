Everbridge anuncia cinco contratos de alerta pública con operadores inalámbricos y autoridades gubernamentales nacionales y estatales para proteger a personas y organizaciones en Europa y Asia

Everbridge Announces Five Public Warning Contract Wins Across Europe and Asia (Graphic: Business Wire)

Everbridge Announces Five Public Warning Contract Wins Across Europe and Asia (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), el principal proveedor mundial de soluciones de gestión de eventos críticos (CEM) y de alerta pública (Public Warning) a escala nacional, ha anunciado hoy la adjudicación de cinco contratos de Public Warning con operadores inalámbricos, gobiernos y estados para desplegar sistemas de alerta a escala nacional que mantendrán la seguridad de las personas y el funcionamiento de las empresas durante eventos críticos en Europa y Asia. En el cuarto trimestre de 2020, Everbridge firmó un contrato con el gobierno del estado indio de Kerala, que alberga a 50 millones de residentes y visitantes cada año. Una vez que se hayan completado todos los procesos de implementación, se dispondrá de más información sobre los demás contratos.

Mientras los gobiernos nacionales y estatales gestionan y mitigan los impactos de una pandemia mundial, así como de las condiciones meteorológicas extremas y otras crisis naturales y provocadas por el hombre, Everbridge sigue ampliando su liderazgo mundial en materia de alertas a la población en las principales regiones del mundo, con contratos en Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América del Norte y del Sur.

Conocido por sus casi 600 kilómetros de costa en el Mar Arábigo, sus regiones montañosas interiores y sus parques nacionales, el estado de Kerala en la India es uno de los destinos turísticos más populares del mundo.

El Proyecto nacional de mitigación del riesgo de ciclones (National Cyclone Risk Mitigation Project, NCRMP) de la Unidad de ejecución de proyectos del estado (State Project Implementation Unit, SPIU) del Gobierno de Kerala ha realizado recientemente la siguiente declaración: "Seleccionamos a Everbridge para instalar nuestro sistema de alerta nacional de próxima generación basándonos tanto en su probada plataforma escalable ya utilizada en otros estados de la India como en la fiabilidad de su hoja de ruta de productos y sus características y funciones".

Y la declaración continúa: “Como estado costero, Kerala alberga a 34 millones de residentes y acoge a más de 16 millones de turistas cada año. Estamos aplicando un enfoque de mejores prácticas para la notificación de emergencias en todo el estado. Para seguir evolucionando nuestros sistemas, nuestro objetivo era seleccionar al líder del mercado e introducir mejoras basadas en los despliegues en otros países, con vistas a crear el sistema de alerta más completo posible."

Al ser la plataforma más escalable del sector, Everbridge ofrece el único sistema de alerta pública que combina la difusión celular con tecnologías multicanal de direcciones, grupos y localización con compatibilidad 5G para alertas de contenido multimedia. El nuevo centro de alertas públicas de Everbridge supera las necesidades de cualquier autoridad pública que busque una solución avanzada para proteger a sus ciudadanos y visitantes: desde sistemas aprobados por la directiva de la UE hasta las más sofisticadas plataformas de alerta y aviso híbridas y multicanal.

"La solución de Public Warning de Everbridge permite a las organizaciones gubernamentales y a los organismos de seguridad pública ponerse en contacto de forma inmediata con todas las personas que se encuentren en una zona afectada durante un evento crítico, independientemente de la nacionalidad, la ubicación o el tipo de dispositivo móvil", señala Javier Colado, vicepresidente senior de Internacional de Everbridge. "Dada la repercusión en la seguridad pública y en las economías de todo el mundo de la pandemia de la COVID-19, todos los gobiernos pueden aprovechar una plataforma moderna y escalable para informar a todos los ciudadanos en tiempos de crisis", añade.

La plataforma híbrida de Everbridge permite a los países protegerse contra el coronavirus, compartir información actualizada sobre los brotes virales y las mejores prácticas, coordinar a los servicios de emergencia y los recursos, desplegar comunicaciones bidireccionales con las poblaciones de riesgo y gestionar las interrupciones del transporte, la educación y otros servicios esenciales. Además, la plataforma también ofrece funciones de gestión de eventos críticos que cubren una amplia gama de amenazas, como catástrofes naturales, terrorismo, ciberataques y otros eventos relacionados con la seguridad.

Continuando con su estrategia de innovación disruptiva en tecnologías de alerta a la población, Everbridge ha recibido recientemente una nueva patente por sus capacidades de alerta multimedia a la población de extremo a extremo, lo que subraya la necesidad de proporcionar alertas que combinen 5G, difusión celular y multimedia.

La plataforma Everbridge está desplegada por más autoridades locales y estatales y nacionales en todo el mundo que cualquier otra solución, proporcionando la capacidad de cubrir a más de 650 millones de personas en más de 200 países. Everbridge es el primer proveedor de alertas a la población que da soporte a cinco países de la Unión Europea (UE) en relación con el mandato de la UE que exige a los estados miembros tener un sistema de alerta para toda la población para junio de 2022. Everbridge admite alertas de población en Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y Sudamérica, incluyendo Australia, Grecia, Islandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Singapur y Suecia. Las capacidades de alerta de población de Everbridge también se utilizan en la mayoría de los estados más poblados de Norteamérica, como Florida, Nueva York y California, así como en más de 3.700 municipios, condados y ciudades de 49 de los 50 estados de Estados Unidos, en todas las provincias de Canadá y en Europa y Asia, incluidos despliegues en varios estados muy poblados de la India.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.400 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 dispositivos diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge asiste a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 20 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como “tener la expectativa”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “previsión”, “proyección”, “objetivos”, “estimado”, “potencial”, “predecir", “puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2020. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.