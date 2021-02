WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha accettato per la Revisione prioritaria la Domanda per un nuovo farmaco (NDA, New Drug Application) per ruxolitinib crema, un inibitore selettivo di JAK1/JAK2 progettato per l'applicazione topica, come trattamento della dermatite atopica (DA), un tipo di eczema.

“ La comprensione approfondita di Incyte dei pathway coinvolti in patologie cutanee mediate dall'immunità ci ha condotto a indagare sul potenziale di ruxolitinib crema per affrontare fattori essenziali associati a dermatite atopica, ovvero, infiammazione cutanea e prurito”, ha affermato Jim Lee, M.D., Ph.D., Vicepresidente del Gruppo, Infiammazione e Autoimmunità di Incyte.

