WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq: INCY) heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) de New Drug Application (NDA) voor ruxolitinib-crème, een selectieve JAK1/JAK2-remmer, heeft geaccepteerd voor Priority Review ontworpen voor plaatselijke toepassing, als behandeling voor atopische dermatitis (AD), een soort eczeem.

“ Incyte’s diepgaande kennis van de paden die betrokken zijn bij immuungemedieerde huidaandoeningen heeft ons ertoe gebracht het potentieel van ruxolitinib-crème te onderzoeken om de belangrijkste factoren die verband houden met atopische dermatitis aan te pakken, dat wil zeggen, ontsteking van de huid en jeuk”, zegt Jim Lee, MD, Ph. D., Group Vice President, ontsteking en auto-immuniteit, Incyte. “ We zijn de mensen met atopische dermatitis dankbaar wiens deelname aan onze klinische onderzoeken heeft bijgedragen aan het genereren van het bewijs ter ondersteuning van deze wettelijke indiening, en we kijken ernaar uit om met de FDA samen te werken bij het naar voren brengen van een nieuwe actuele behandeling voor mensen die leven met deze chronische huidziekte.”

