TUBINGA, Germania--(BUSINESS WIRE)--19 febbraio 2021 -- Illumina, Inc. (Nasdaq: ILMN) ha annunciato oggi un accordo con l’Istituto di genetica medica e genomica applicata presso l’ospedale universitario di Tubinga per valutare il valore del sequenziamento dell’intero genoma (WGS) come test diagnostico di prima linea per i pazienti con malattie genetiche e sindromi tumorali familiari. Illumina sosterrà il nuovo studio avviato da ricercatori, chiamato Ge-Med Project, con sequenziamento, analisi e competenza in economia sanitaria.

L’Istituto è il primo laboratorio in Germania accreditato per l’esecuzione di WGS clinici.

