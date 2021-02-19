Velodyne Lidar与ThorDrive签署五年销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布签署了一份为期五年的销售协议，将向自动驾驶技术公司ThorDrive提供Ultra Puck™传感器。ThorDrive将在辛辛那提/北肯塔基国际机场(CVG)实施一项开创性的自动驾驶汽车计划，利用Velodyne的激光雷达传感器为货物和行李的地面拖拉提供支持。

配备多台Velodyne Ultra Puck传感器的ThorDrive自动驾驶汽车可在CVG机场登机口复杂且注重安全的环境中工作，其概念验证旨在提高机场的安全性和货运效率，预计2021年底前将进行出售。2019年，北美第七大货运机场CVG为910多万旅客处理了超过120万吨的货物和行李。利用ThorDrive的解决方案，航空公司可以不分昼夜随时在飞机和机场设施之间运输行李和货物。安全有效的物资运输对于航空公司在保护和处理货物的同时遵守紧凑的航班时刻表而言至关重要。

ThorDrive之所以选择Ultra Puck用于货运车，是因为该传感器获得专利的3D环绕视图技术可提供实时目标侦测，实现安全有效的导航和可靠的操作。无论白天还是夜晚，配备Velodyne激光雷达解决方案的ThorDrive自动驾驶汽车都能使用现有的基础设施，在雨、雪、冰冻等恶劣的天气条件下工作。自2010年起，ThorDrive便在开发自动驾驶技术中采用了Velodyne激光雷达传感器。ThorDrive计划将其自动驾驶汽车解决方案进一步扩展到航空地面支持设备市场以及工业和制造应用领域。

辛辛那提/北肯塔基国际机场首席创新官Brian Cobb表示：“我们的创新合作伙伴关系着眼于长期使用寿命和规模。这项协议使ThorDrive能够利用Velodyne的先进传感器技术扩大规模，这是一次标志性的事件！”

ThorDrive业务开发副总裁Edward Shelton表示：“Velodyne是我们值得信赖的长期合作伙伴，以合理的价格提供高质量和可靠的传感器。我们的软件已根据其传感器的最新功能进行了调整，并推进我们为航空公司物流和自动驾驶技术的未来应用提供转型解决方案的工作。通过与行业领导者Velodyne合作，我们将能够实现货物、设备和材料运输的未来。”

Velodyne Lidar北美销售副总裁Laura Wrisley表示：“我们很高兴与ThorDrive合作，为北美乃至世界各地的机场提供开拓性的自动驾驶汽车货运计划，以提高安全性和效率。他们一直处于配送和物流创新的最前沿，我们很自豪能与他们一直保持合作。ThorDrive自动驾驶汽车证明Velodyne的激光雷达传感器能够提供在复杂环境中获得能见度所需的量程和视野，以侦测和避开安全物流运输的障碍物。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

关于ThorDrive

ThorDrive是为航空、工业和一级汽车市场开发全套自动驾驶技术的公司。ThorDrive总部位于俄亥俄州辛辛那提，并且在韩国开展业务，自2016年起，一直致力于开发自动驾驶解决方案，用于安全高效地运输材料、货物、行李和人员。通过与工业、制造业和客户的合作，ThorDrive专注于在各行各业推广其自动驾驶解决方案，帮助客户开发并采用可增强安全性的技术，同时保持竞争优势。如需了解更多信息，请访问www.thordrive.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；与针对行人安全、交通阻塞和智慧城市应用的激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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