Honeywell與IDEMIA宣布建立策略聯盟，共同開發智慧建築產品

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球建築互聯行業領導者Honeywell (NYSE:HON)與全球增強身分識別技術領導者IDEMIA今天宣布建立策略聯盟，共同打造和培育智慧建築生態系統，為營運商和居住者提供更加流暢的增強體驗。該聯盟將把Honeywell安全與建築管理系統與IDEMIA生物特徵門禁系統相結合，打造無障礙且安全性和執行效率更高的建築。

Honeywell與IDEMIA的聯盟旨在設計解決方案，讓居住者可以輕鬆、安全地與建築進行非接觸式聯繫——從停車場車輛識別和自動電梯呼叫，到生物特徵門禁和個人化會議室設定。這些新一代解決方案專注於安全和資料隱私，為居住者提供更加安全、高效率、愉悅的使用者體驗，以此幫助業主吸引租戶。

Honeywell智慧建築科技集團(Honeywell Building Technologies)副總裁兼技術長及產品長Manish Sharma表示：「我們認識到，客戶需要實現商業成果，比如管理複雜的安全需求，以及提供更加健康、高效率的環境。透過與IDEMIA合作，我們將打造一種智慧建築生態系統，以更好地解決客戶面臨的關鍵挑戰，並推動達成其預期效果。無論是商業辦公大樓、醫院還是機場，我們都有能力改變人們的體驗方式，與建築形成更加良好的互動。」

IDEMIA安全企業交易部執行長Matt Cole表示：「我們期待擴大與Honeywell的長期合作關係，透過更加整合化的解決方案為客戶創造更大價值，提供更加流暢的建築體驗。我們的技術非常容易與Honeywell的安全與防護系統整合，將為建築業主和營運商提供更多的洞察和控制措施，以創造更加高效率的建築，同時將居住體驗放在首位。」

IDEMIA採用人工智慧技術的產品和解決方案經過實務驗證，可與Honeywell安全與建築管理系統進行整合，比如MorphoWaveTM：一種非接觸式指紋設備，可在不到一秒時間內掃描四個指紋；VisionPass：最先進的臉部辨識終端機；以及Augmented Vision：一種生物特徵辨識視訊分析平臺。Honeywell的系統包括Pro-Watch整合式安全套件、MAXPRO Cloud平臺和企業建築綜合管理系統 (Enterprise Buildings Integrator)。

Honeywell和IDEMIA將通力合作，透過一致的產品創新和聯合產品藍圖，提供更加強大的整合式產品。這些產品透過提供事件工作流程套件，允許對標準作業程序(SOP)進行設定，從而減少合規性異常、安全風險和回應時間，使建築營運商可以快速有效地對警報或事件做出回應。

IDEMIA產品還支援Honeywell的健康建築解決方案，幫助業主改善建築環境，讓營運更加清潔、安全，並鼓勵持續順應不斷變化的建築標準、安全指導方針、政府頒佈的法規和公司風險管理政策。Honeywell的健康建築解決方案根據室內空氣品質、居住人流量、個人防護設備(PPE)分析、非接觸式門禁、體溫掃描、社交距離和衛生效果等關鍵因素，提供全面的建築健康狀況視圖。

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關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身分識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供一個可信環境，讓市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅行等）。

當今時代，確保身分安全至關重要。增強型身分識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身分資訊的方式。身分資訊是我們最重要的資產之一，增強型身分識別技術可有效保護我們的身分安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身分識別服務。

IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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關於Honeywell智慧建築科技集團

Honeywell智慧建築科技集團 （Honeywell Building Technologies，簡稱HBT） 是一家擁有1.8萬多名員工的全球性企業。HBT的產品、軟體和技術已在全球超過1,000萬棟建築中使用。商業建築業主和營運商使用我們的技術幫助創造安全、節能且永續的生產性設施。如需瞭解有關Honeywell智慧建築科技集團的更多新聞和資訊，請造訪http://www.honeywell.com/newsroom。

Honeywell (www.honeywell.com)是一家財星百大科技公司，在全球提供針對特定產業的解決方案，包括航空航太產品和服務、建築和工業控制技術以及高性能材料。我們的技術幫助飛機、建築、製造性企業，供應鏈與工人更緊密地連結在一起，從而使我們所生活的世界更智慧、更安全、更永續。如需瞭解有關Honeywell的更多新聞和資訊，請造訪www.honeywell.com/newsroom。

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