霍尼韦尔与IDEMIA宣布组建战略联盟，共同开发智慧楼宇产品

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球楼宇互联行业领导者霍尼韦尔(Honeywell) (NYSE:HON)与全球增强身份识别技术领导者IDEMIA今天宣布组建战略联盟，共同打造和培育智慧楼宇生态系统，为运营商和居住者提供更加流畅的增强体验。该联盟将把霍尼韦尔安保与楼宇管理系统与IDEMIA基于生物特征的门禁系统相结合，创建无障碍且安全性和运行效率更高的楼宇。

霍尼韦尔与IDEMIA的联盟旨在设计解决方案，让居住者可以轻松、安全地与楼宇进行非接触式联系——从停车场车辆识别和自动电梯呼叫，到基于生物特征的门禁和个性化会议室设置。这些新一代解决方案专注于安防和数据隐私，为居住者提供更加安全、高效、愉悦的用户体验，以此帮助业主吸引租户。

霍尼韦尔智能建筑科技集团(Honeywell Building Technologies)副总裁兼首席技术官及首席产品官Manish Sharma表示：“我们认识到，客户需要实现商业成果，比如管理复杂的安防需求，以及提供更加健康、高效的环境。通过与IDEMIA合作，我们将创建一种智慧楼宇生态系统，以更好地解决客户面临的关键挑战，并推动达成其预期效果。无论是商业办公楼、医院还是机场，我们都有能力改变人们的体验方式，与楼宇形成更加良好的互动。”

IDEMIA安防企业交易部首席执行官Matt Cole表示：“我们期待扩大与霍尼韦尔的长期合作关系，通过更加集成化的解决方案为客户创造更大价值，提供更加流畅的楼宇体验。我们的技术非常容易与霍尼韦尔的安全与安防系统集成，将为楼宇业主和运营商提供更多的洞察和控制措施，以创造更加高效的楼宇，同时将居住体验放在首位。”

IDEMIA基于人工智能技术的产品和解决方案经过实践验证，可与霍尼韦尔安防与楼宇管理系统进行集成，比如MorphoWaveTM：一种非接触式指纹设备，可在不到一秒时间内扫描四个指纹；VisionPass：最先进的面部识别终端；以及Augmented Vision：一种生物特征识别视频分析平台。霍尼韦尔的系统包括Pro-Watch集成式安全套件、MAXPRO Cloud平台和企业楼宇综合管理系统 (Enterprise Buildings Integrator)。

霍尼韦尔和IDEMIA将通力合作，通过一致的产品创新和联合产品路线图，提供更加强大的集成产品。这些产品通过提供事件工作流包，允许对标准操作程序(SOP)进行配置，从而减少合规性异常、安全风险和响应时间，使楼宇运营商可以快速有效地对警报或事件做出响应。

IDEMIA产品还支持霍尼韦尔的健康楼宇解决方案，帮助业主改善楼宇环境，让运营更加清洁、安全，并鼓励持续顺应不断变化的建筑标准、安全指导方针、政府颁布的法规和公司风险管理政策。霍尼韦尔的健康楼宇解决方案基于室内空气质量、居住人流量、个人防护设备(PPE)分析、非接触式门禁、体温扫描、社交距离和卫生效果等关键因素，提供全面的楼宇健康状况视图。

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关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行等）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。

IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com，或在Twitter上关注@IDEMIAGroup。

关于霍尼韦尔智能建筑科技集团

霍尼韦尔智能建筑科技集团 （Honeywell Building Technologies，简称“HBT”） 是一家拥有1.8万多名员工的全球性企业。HBT的产品、软件和技术已在全球超过1,000万栋建筑中使用。商业楼宇业主和运营商使用我们的技术帮助创造安全、节能且可持续的生产性设施。如需了解有关霍尼韦尔智能建筑科技集团的更多新闻和资讯，请访问http://www.honeywell.com/newsroom。

霍尼韦尔(www.honeywell.com)是一家财富 100强科技公司，在全球范围内提供针对特定行业的解决方案，包括航空航天产品和服务、建筑和工业控制技术以及高性能材料。我们的技术帮助飞机、建筑、制造性企业，供应链与工人更紧密地联系在一起，从而使我们所生活的世界更智慧、更安全、更可持续。如需了解有关霍尼韦尔的更多新闻和资讯，请访问www.honeywell.com/newsroom。

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