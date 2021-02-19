IDEMIA宣布與澳洲金融科技協會建立合作夥伴關係

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強型身分識別(Augmented Identity)領域的全球領導者IDEMIA已與澳洲金融科技協會(Fintech Australia)建立合作夥伴關係。該協會旨在促進澳洲金融科技生態系統的良性發展。

作為支付卡發行、支付解決方案、身分安全以及身分管理技術方面的全球領導者，IDEMIA將利用其一流的研發技術和豐富經驗，為澳洲金融科技協會的會議、頒獎以及社群活動提供有力支援。

澳洲金融科技協會總經理Rebecca Schot-Guppy表示：「我們熱烈歡迎IDEMIA加入合作計畫，並真誠期待IDEMIA能夠進一步融入澳洲金融科技界。去年，澳洲金融科技協會與眾多知名企業簽署了合作夥伴關係，因此，我們與IDEMIA的合作對於發展金融科技生態系統以及達成各項合作相當重要，此類合作將促進金融科技行業公司的高速發展。」

IDEMIA作為金融科技創新的全球領導者，憑藉專有的解決方案對未來的支付解決方案進行投資，包括永續性支付產品Greenpay（意在尋求支付社群環境的典型典範轉移）和金融科技加速卡計畫(Fintech Accelerator Card Program)（服務金融科技公司以及新生代銀行，為其提供從產品導入到發卡的專項計畫）。2018年，IDEMIA榮獲「年度最佳創新合作夥伴」稱號，該榮譽由澳洲POS消費和商業支付領域巨頭Westpac頒發。

IDEMIA以其便利性、靈活性以及極其重要的安全性為基礎，提供廣泛的創新支付解決方案和相關服務。此類商品和服務包括環保型支付卡(Greenpay)、金屬卡、智慧數位化解決方案（包括數位引腳和數位化外掛程式）以及IDEMIA Connect（只需將卡片與手機輕觸，即可啟動卡片，從而提升客戶體驗）。

IDEMIA澳大拉西亞金融機構副總裁Ben Scott表示：「我們擁有全面的綜合服務、全球業務範圍以及豐富的支付技術經驗，因此非常適應當前快速變化的支付趨勢，可幫助金融科技公司實現其目標。能夠與澳洲金融科技協會達成合作，我們非常振奮——尤其是考慮到目前的創新業務以及數位化服務普及都將由金融科技公司推動。我們非常期待與更多澳洲金融科技公司展開合作，以瞭解如何利用我們的技術最大化提升企業服務效率，以及如何將技術推廣到其他領域。」

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身分識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供一個可信環境，讓市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅行費）。

當今時代，確保身分安全至關重要。增強型身分識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身分資訊的方式。身分資訊是我們最重要的資產之一，增強型身分識別技術可有效保護我們的身分安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身分識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.idemia.com，或在Twitter @IDEMIAGroup上關注我們

關於澳洲金融科技協會

澳洲金融科技協會是一個會員制機構，旨在為澳洲科技金融公司打造良好生態系統，以促進全球經濟和文化發展。我們的創立初衷是建構緊密連結的強大社群，鼓勵創新發展，提倡有效監管。最重要的是，我們為澳洲金融科技界發聲。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。