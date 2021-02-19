IDEMIA宣布与澳大利亚金融科技协会建立合作伙伴关系

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者IDEMIA已与澳大利亚金融科技协会(Fintech Australia)建立合作伙伴关系。该协会旨在促进澳大利亚金融科技生态系统的良性发展。

作为支付卡发行、支付解决方案、身份安全以及身份管理技术方面的全球领导者，IDEMIA将利用其一流的研发技术和丰富经验，为澳大利亚金融科技协会的会议、颁奖以及社区活动提供有力支持。

澳大利亚金融科技协会总经理Rebecca Schot-Guppy表示：“我们热烈欢迎IDEMIA加入合作计划，并真诚期待IDEMIA能够进一步融入澳大利亚金融科技界。去年，澳大利亚金融科技协会与众多知名企业签署了合作伙伴关系，因此，我们与IDEMIA的合作对于发展金融科技生态系统以及达成各项合作至关重要，此类合作将促进金融科技行业公司的高速发展。”

IDEMIA作为金融科技创新的全球领导者，凭借专有的解决方案对未来的支付解决方案进行投资，包括可持续性支付产品Greenpay（意在寻求支付社区环境的典型范式转型）和金融科技加速卡计划(Fintech Accelerator Card Program)（服务金融科技公司以及新生代银行，为其提供从产品导入到发卡的专项计划）。2018年，IDEMIA荣获“年度最佳创新合作伙伴”称号，该荣誉由澳大利亚POS消费和商业支付领域巨头Westpac颁发。

IDEMIA以其便利性、灵活性以及极其重要的安全性为基础，提供广泛的创新支付解决方案和相关服务。此类商品和服务包括环保型支付卡(Greenpay)、金属卡、智能数字化解决方案（包括数字引脚和数字化插件）以及IDEMIA Connect（只需将卡与手机轻触，即可激活卡片，从而提升客户体验）。

IDEMIA澳大拉西亚金融机构副总裁Ben Scott表示：“我们拥有全面的综合服务、全球业务范围以及丰富的支付技术经验，因此非常适应当前快速变化的支付趋势，可帮助金融科技公司实现其目标。能够与澳大利亚金融科技协会达成合作，我们非常振奋——尤其是考虑到目前的创新业务以及数字化服务普及都将由金融科技公司推动。我们非常期待与更多澳大利亚金融科技公司展开合作，以了解如何利用我们的技术最大化提升企业服务效率，以及如何将技术推广到其他领域。”

关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行费）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com，或在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

关于澳大利亚金融科技协会

澳大利亚金融科技协会是一个会员制机构，旨在为澳大利亚科技金融公司打造良好生态系统，以促进全球经济和文化发展。我们的创立初衷是构建紧密联系的强大社区，鼓励创新发展，提倡有效监管。最重要的是，我们为澳大利亚金融科技界发声。

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