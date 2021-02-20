ICRYPEX：用比特幣支付的贊助協議

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--根據雙方簽署的贊助協議，ICRYPEX支付42比特幣（約130萬美元），成為貝西克塔斯俱樂部(Beşiktaş JK)男子籃球A隊的隊名和球衣胸前廣告贊助商。貝西克塔斯俱樂部是土耳其最大的運動俱樂部之一。ICRYPEX以比特幣作為該贊助協議的支付方式，向數位貨幣生態系統的未來邁出了重要的一步。

ICRYPEX執行長Gökalp İçer在談論此次贊助時表示：「我們採取契合自身原則的措施，不斷樹立新的業界風潮。我們推出的諸多新措施在公司營運所在地區均開創了業界的先河，與貝西克塔斯俱樂部簽署的這項協議亦屬於這類措施。該協議以比特幣支付，在全球可謂史無前例。我們希望藉由納入新的區塊鏈專案，進一步擴大與貝西克塔斯俱樂部的合作。」

ICRYPEX總經理Ezgi İçer表示：「我們對於開創先河感到十分高興。ICRYPEX再次證明了自己在引領業界風潮方面所取得的成功和一貫承諾。我們計畫借助即將於2021年實施的專案，在全球實現同步成長。」

貝西克塔斯俱樂部總裁Ahmet Nur Çebi表示：「我希望我們與ICRYPEX簽署的協議將使雙方共同受益。我要感謝ICRYPEX對土耳其體育和籃球事業的貢獻。」

從土耳其走向亞洲

ICRYPEX的業務於伊斯坦堡起步並擴展至東南亞和北美，現在正朝向成為全球性業者穩步邁進。除了其加密貨幣處理平臺之外，ICRYPEX還擁有多個能夠進一步推動該領域發展的專案，例如針對區塊鏈技術的開發服務，購併採用DeFi技術的傳統金融產品，以及開發去中心化的市場。

處理時間低於10毫秒

ICRYPEX每秒鐘能夠處理1500筆交易，致力於提供遠勝過大多數傳統交易所的服務。在ICRYPEX的平臺上，數十種貨幣的處理時間不到10毫秒，其多層級用戶安全、行動應用程式以及全天候的客戶支援，在該領域可謂是獨樹一幟。

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