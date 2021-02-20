ICRYPEX：用比特币支付的赞助协议

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--根据双方签署的赞助协议，ICRYPEX通过支付42比特币（约130万美元），成为贝西克塔斯俱乐部(Beşiktaş JK)男子篮球A队的队名和球衣胸前广告赞助商。贝西克塔斯俱乐部是土耳其最大的体育俱乐部之一。ICRYPEX通过以比特币进行该赞助协议的支付，向数字货币生态系统的未来迈出了重要的一步。

ICRYPEX首席执行官Gökalp İçer在谈论此次赞助时表示：“我们通过采取契合自身原则的举措，不断树立新的行业风尚。我们推出的诸多新举措在公司运营所在的地区均开创了行业的先河，与贝西克塔斯俱乐部签署的这项协议亦属于这类举措。该协议以比特币支付，在全球范围内可谓史无前例。我们希望通过纳入新的区块链项目，进一步扩大与贝西克塔斯俱乐部的合作。”

ICRYPEX总经理Ezgi İçer表示：“我们对于开创先河感到十分高兴。ICRYPEX再次证明了自己在引领行业风尚方面所取得的成功和一贯承诺。我们计划借助即将于2021年实施的项目，在全球范围内实现同步增长。”

贝西克塔斯俱乐部总裁Ahmet Nur Çebi表示：“我希望我们与ICRYPEX签署的协议将使双方共同受益。我要感谢ICRYPEX对土耳其体育和篮球事业所做的贡献。”

从土耳其走向亚洲

通过将其起步于伊斯坦布尔的业务拓展至东南亚和北美，ICRYPEX正在向国际化稳步迈进。除了其加密货币处理平台之外，ICRYPEX还拥有多个能够进一步推动行业发展的项目，例如针对区块链技术的开发服务，并购采用DeFi技术的传统金融产品，以及开发去中心化的市场。

处理时间低于10毫秒

ICRYPEX每秒钟能够处理1500个交易，致力于提供远好于大多数传统交易所的服务。在ICRYPEX的平台上，数十种货币的处理时间不到10毫秒，其多层级用户安全、移动应用以及全天候的客户支持在该领域可谓是独树一帜

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