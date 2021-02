„Aman Residences, Tokyo” i nowa marka „Janu Tokyo” wizytówkami miejskiego projektu rewitalizacji Toranomon-Azabudai

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Mori Building Co., Ltd., będąca jednym z czołowych deweloperów przestrzeni miejskiej w Japonii, ogłosiła dzisiaj nawiązanie partnerstwa z Aman, operatorem szerokiej gamy światowej klasy luksusowych hoteli i centrów wypoczynkowych. Umowa dotyczy inwestycji Toranomon-Azabudai Urban Redevelopment Project, ogromnego projektu rewitalizacji przestrzeni miejskiej, który po ukończeniu w 2023 r. tchnie nowe życie w duży obszar w centrum Tokio. Dwa główne efekty partnerstwa obejmują markową rezydencję „Aman Residences, Tokyo” oraz luksusowy hotel „Janu Tokyo” siostrzanej marki Aman, który jest pierwszym obiektem tej marki w Japonii.

Shingo Tsuji, prezes i dyrektor generalny Mori Building, powiedział: „Aby pozostawić w tyle konkurencję w postaci najwspanialszych światowych miast, Tokio musi zwiększyć swoją siłę przyciągania. Mori Building łączy siły z Aman, operatorem szerokiej gamy światowej klasy obiektów wypoczynkowych, aby stworzyć najlepsze na świecie osiedle mieszkaniowe i hotel inny niż wszystko, co dotąd powstało w Tokio, w którym będzie można osiągnąć harmonię z naturą, spotykać się z innymi ludźmi i inspirować się wzajemnie poprzez kreatywność. Realizując tę nową formę >>miejskiego wellness<<, Mori Building sprawi, że atrakcyjność Tokio wzrośnie”.

Vladislav Doronin, przewodniczący i dyrektor generalny Aman i Janu, powiedział: „Realizacja naszych pierwszych rezydencji Aman Residences w Japonii stanowi kamień milowy w historii marki Aman i świadczy o bliskiej relacji i symbiozie naszej marki z tym krajem i jego niezwykłą kulturą. Praca z czołowym deweloperem Mori Building i przynależność do inwestycji Toranomon-Azabudai pozwoli nam stworzyć piąty obiekt Aman w Japonii. Właściciele będą mogli na stałe cieszyć się tym azylem, korzystając z trybu życia proponowanego przez markę Aman. W projekcie znajdzie się też miejsce dla Janu Tokyo. W tym bijącym sercu kultury i sztuki chcemy zapewnić gościom warunki do współuczestnictwa w tej bogatej społeczności i zaoferować im możliwość twórczej ekspresji”.

„Aman Residences, Tokyo” - przyjemność mieszkania w mieście, która nie ma sobie równych

Obiekt „Aman Residences, Tokyo” będzie zlokalizowany na piętrach 54-64 w 330-metrowym budynku A District Tower i zaoferuje 91 hotelowych rezydencji z dostępem do ekskluzywnych usług, w tym otwarte tylko dla mieszkańców Aman Spa (ok. 1400 m2). Gościnność będąca znakiem rozpoznawczym Aman, łącząca ciepło z bezpretensjonalnością, pozwoli mieszkańcom cieszyć się niezwykłym spokojem oraz widokiem na tętniącą życiem metropolię. Wyrafinowany design budynku Tower jest owocem mistrzowskiej pracy zespołu Pelli Clarke Pelli Architects (USA), a wnętrza zaprojektowało studio Yabu Pushelberg (Kanada).

„Janu Tokyo” - siostrzana marka Aman debiutuje w Japonii

Luksusowa marka hotelowa Aman - Janu - zadebiutuje w Japonii obiektem „Janu Tokyo” na piętrach 1-13 budynku B-2 District Tower. Hotel został zaprojektowany przez Denniston (Malezja) pod przewodnictwem Jeana-Michela Gathy’ego. Poza ok. 120 luksusowymi pokojami, z których każdy posiada wspaniały widok na centralny plac wypełniony bujną zielenią, „Janu Tokyo” zaoferuje największe spa w Japonii (ok. 3500 m2) z zabiegami i centrum fitness, sześć restauracji, kawiarnię, a także bary do odpoczynku i organizacji spotkań biznesowych. „Janu Tokyo” będzie dostępny dla gości z całego świata.

Aman

Spółka Aman została założona w 1988 roku, z zamiarem stworzenia szeregu zacisznych inwestycji budowlanych o bezpretensjonalnym, ciepłym charakterze przywodzącym na myśl gościnny dom. Świat po raz pierwszy poznał tę koncepcję wraz z pierwszą inwestycją spółki, Amanpuri (miejsce pokoju) w Phuket w Tajlandii. Od tego czasu firma dołączyła do swojej oferty 33 niezwykle komfortowe hotele i centra wypoczynkowe w 20 miejscach na całym świecie, a siedem kolejnych jest obecnie w budowie. Następnym obiektem Aman będzie „Aman New York”. W 2020 r. ogłoszono stworzenie nowej marki hoteli, Janu, co w sanskrycie oznacza „dusza”. Janu oferuje wyjątkowe podejście do gościnności, które w centrum uwagi stawia interakcje międzyludzkie, swobodną ekspresję i zdrowe relacje społeczne. Celem Janu jest równowaga serca i umysłu oraz ożywienie duszy. Janu startuje z trzema hotelami, które są obecnie budowane: Montenegro (2022), Al Ula w Arabii Saudyjskiej (2022) i Tokyo (2023), a w kolejce czekają już kolejne.

Mori Building

Mori Building to innowacyjna miejska spółka deweloperska z siedzibą w Tokio. W swojej działalności dąży ona do podniesienia atrakcyjności miast poprzez tworzenie i kultywowanie bezpiecznych, zrównoważonych i kosmopolitycznych ośrodków miejskich w oparciu o swoją autorską wizję „Pionowych Ogrodów Miejskich” złożonych z wysokiej zabudowy biznesowej, edukacyjnej, rekreacyjnej i mieszkalnej. Swoją wizję spółka realizowała dotychczas w takich innowacyjnych projektach jak m.in. ARK Hills, Roppongi Hills czy Toranomon Hills w Tokio oraz Shanghai World Financial Center (światowe centrum finansowe w Szanghaju). Mori Building zajmuje się także wynajmem nieruchomości, zarządzaniem projektami i doradztwem. Więcej informacji na: https://www.mori.co.jp/en/.

