“Aman Residences, Tokyo” e il nuovo marchio alberghiero “Janu Tokyo” presentano il progetto di riqualificazione urbana Toranomon-Azabudai

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., leader giapponese nello sviluppo del paesaggio urbano, ha annunciato oggi che sarà partner di Aman, operatore di svariati hotel e resort di lusso a livello mondiale, nel progetto di riqualificazione urbana Toranomon-Azabudai, un imponente progetto di rinnovamento urbano che, una volta giunto a termine nel 2023, rivitalizzerà una vasta area del centro di Tokyo. I due risultati principali della collaborazione saranno la residenza di marca Aman Residences, Tokyo e l’hotel di lusso Janu Tokyo, il marchio gemello di Aman, che segna il debutto del marchio Janu in Giappone.

Shingo Tsuji, presidente e amministratore delegato di Mori Building, ha dichiarato: “Tokyo deve aumentare il suo potere di attrazione se vuole riuscire a competere con le più grandi città del mondo. Mori Building sta unendo le forze con Aman, che gestisce diversi resort di classe mondiale, per realizzare un hotel dall’ambiente residenziale a livello mondiale diverso da qualsiasi cosa mai vista a Tokyo, nel quale le persone vivranno in armonia con la natura e che permetterà di connettere e ispirare gli altri attraverso la creatività. Realizzando questa nuova forma di ‘benessere urbano’, Mori Building aumenterà il potere di attrazione di Tokyo”.

Vladislav Doronin, presidente e amministratore delegato di Aman e Janu, ha detto: “Il lancio delle nostre prime residenze urbane Aman in Giappone è una pietra miliare nella storia di Aman e dimostra la stretta relazione e simbiosi del nostro marchio con questo Paese e la sua cultura incredibilmente speciale. Il fatto di lavorare con i principali sviluppatori Mori Building e di far parte del progetto Toranomon-Azabudai ci permetterà di dare vita al quinto sviluppo di Aman in Giappone, questa volta offrendo un luogo di vita permanente per i proprietari e l’accesso esclusivo allo stile di vita Aman. Inoltre, servirà da scenario per Janu Tokyo. In questo centro di cultura e arte, vogliamo collegare gli ospiti al cuore di questa vibrante comunità e offrire una possibilità di espressione creativa”.

Aman Residences, Tokyo - straordinarie esperienze residenziali urbane

Aman Residences, Tokyo sarà situato ai piani 54-64 della torre A District alta 330 metri, e offrirà 91 residenze a marchio alberghiero con servizi esclusivi, tra cui una Spa Aman solo per i residenti (circa 1.400 m²). L’ospitalità firmata Aman, cordiale e discreta, permetterà ai residenti di godere di uno stile di vita straordinariamente tranquillo mentre guarda dall’alto la vibrante metropoli di Tokyo. Il sofisticato design architettonico della Torre è opera magistrale di Pelli Clarke Pelli Architects (USA) e il design degli interni è stato realizzato da Yabu Pushelberg (Canada).

Janu Tokyo - il marchio gemello di Aman debutta in Giappone

Il marchio di hotel di lusso Janu di Aman farà il suo debutto in Giappone con Janu Tokyo ai piani 1-13 della B-2 District Tower. L’hotel è stato progettato da Denniston (Malesia) sotto la guida di Jean-Michel Gathy. Oltre a circa 120 camere di lusso, tutte con viste straordinarie su una piazza centrale piena di verde, Janu Tokyo vanterà la più grande spa del Giappone (circa 3.500 m²) con trattamenti termali e un centro fitness, sei ristoranti e un caffè e bar per il tempo libero e gli incontri di lavoro. Janu Tokyo accoglierà ospiti da tutto il mondo.

Informazioni su Aman

Aman è stato fondato nel 1988 con l’obiettivo di costruire una serie di abitazioni intimiste con la modesta, calda ospitalità di una graziosa casa privata. Il primo a introdurre in concetto è stato Amanpuri (luogo di pace) a Phuket, Thailandia, e da allora Aman è cresciuto fino a comprendere 33 hotel e resort dalla delicata serenità in 20 destinazioni in tutto il mondo, con altri sette in costruzione. Il prossimo Aman ad aprire sarà Aman New York. Nel 2020, è stato presentato un nuovo marchio di hotel, Janu, che significa “anima” in sanscrito. Janu offre una visione unica dell’ospitalità, secondo la quale la sincerità dell’interazione umana, l’espressione giocosa e il benessere sociale sono al centro dell’esperienza. Janu mira a creare un equilibrio tra mente e cuore, per riaccendere l’anima. Janu si lancia con tre prossimi hotel che sono già in costruzione: Montenegro (2022), Al Ula in Arabia Saudita (2022) e Tokyo (2023), oltre a una sostanziosa serie di hotel futuri.

Informazioni su Mori Building

Mori Building è un innovativo costruttore di spazi urbani con sede generale a Tokyo. La società si adopera per massimizzare l’attrattiva delle città mediante la creazione e la promozione di centri urbani sicuri, sostenibili e cosmopoliti rifacendosi al principio unico di Città di giardino verticale con edifici molto elevati per il commercio, l’istruzione, lo svago e residenze. Il concetto è applicato nei numerosi progetti proposti dalla società, tra cui ARK Hills, Roppongi Hills e Toranomon Hills a Tokyo e il World Financial Center di Shanghai. Mori Building conduce inoltre attività di locazione di immobili, gestione di progetti e consulenza. Visitate www.mori.co.jp/en

Link correlati

Comunicato stampa “Mori Building intraprende un imponente progetto di rigenerazione urbana nel centro di Tokyo” pubblicato il 22 agosto 2019:

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Fascicolo informativo del progetto Toranomon-Azabudai:

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Filmato aziendale del progetto Toranomon-Azabudai:

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

