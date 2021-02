“Aman Residences, Tokyo” en het nieuwe hotelmerk “Janu Tokyo” belichten stadsontwikkelingsproject Toranomon-Azabudai

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., Japans vooraanstaand ontwikkelaar van stedelijk landschap, kondigde vandaag aan dat zij een partnerschap zullen aangaan met Aman, de exploitant van diverse luxe hotels en resorts van wereldklasse, in het Toranomon-Azabudai stadsherontwikkelingsproject, een enorme stadsvernieuwingsonderneming dat als het in 2023 voltooid is nieuw leven zal inblazen in een groot gebied van centraal Tokio. De twee belangrijkste uitkomsten van het partnerschap zullen de residentie met merknaam Aman Residences, Tokio en het luxe hotel Janu Tokyo, Aman’s zustermerk, dat het debuut markeert van het merk Janu in Japan.

Shingo Tsuji, President en CEO van Mori Building, zei: “Tokio moet iets toevoegen aan haar magnetische kracht als de stad wil slagen in haar concurrentie met de grootste steden in de wereld. Mori Building en Aman slaan de handen ineen. Aman exploiteert verscheidene resorts van wereldklasse, om een in de rest wereld ongekende woonomgeving en hotel te bieden anders dan ooit eerder is gezien in Tokio, waar mensen harmonie met de natuur zullen ervaren en zich met anderen verbinden en anderen inspireren door middel van creativiteit. Door deze nieuwe vorm van ‘stedelijke wellness’ te realiseren zal Mori Building Tokio's magnetische kracht versterken.”

Vladislav Doronin, Chairman en CEO van Aman en Janu, zegt: “Het lanceren van onze eerste stedelijke Aman Residences in Japan is een mijlpaalmoment in de geschiedenis van Aman en een voorbeeld van de nauwe relatie van ons merk en de symbiose met dit land en haar ongelofelijk bijzondere cultuur. Samenwerken met vooraanstaande ontwikkelaars van Mori Building en deel uitmaken van het Toranomon-Azabudai-project zullen ons in staat stellen het vijfde nieuwbouwproject van Aman binnen Japan tot leven te brengen, waarbij we deze keer aan eigenaren een permanente thuisbasis bieden en exclusieve toegang tot de Aman-leefstijl. Bovendien zal het de setting zijn voor Janu Tokyo. In deze hub van cultuur en kunst willen we gasten in contact brengen met het hart van deze levendige gemeenschap en een kans bieden op creatieve expressie.”

Aman Residences, Tokio — unieke stedelijke woonervaringen

Aman Residences, Tokio zal gevestigd zijn op de verdiepingen 54–64 van de 330 meter hoge A District Tower, zal 91 hotel-branded residenties bieden met exclusieve diensten, waaronder een Aman Spa uitsluitend voor bewoners (circa 1400 m²). De voor Aman kenmerkende gastvrijheid - zowel warm als pretentieloos - zal de bewoners in staat stellen een buitengewoon rustige leefstijl te genieten, met uitzicht op de bruisende wereldstad Tokio. Het verfijnde architecturele ontwerp is het geweldige werk van Pelli Clarke Pelli Architects (USA) en de binnenhuisarchitectuur is van de hand van Yabu Pushelberg (Canada).

Janu Tokyo — Aman’s zustermerk maakt haar debuut in Japan

Aman’s luxe hotelmerk Janu maakt haar debuut in Japan met Janu Tokyo op de verdiepingen 1–13 van de B-2 District Tower. Het hotel is ontworpen door Denniston (Maleisië) onder leiding van Jean-Michel Gathy. Naast ongeveer 120 luxe kamers die alle prachtig uitzicht bieden op een centraal plein met een overvloed aan groen zal Janu Tokyo prat gaan op de grootste spa van Japan (ongeveer 3500 m²) met spabehandeling en een fitnesscentrum, zes restaurants en een café en bars voor vrijetijds- en zakelijke bijeenkomsten. Janu Tokyo zal gasten van over de hele wereld verwelkomen.

Over Aman

Aman werd opgericht in 1988 met als visie het bouwen van een verzameling huiselijke retreats met de pretentieloze, warme gastvrijheid van een elegant privéhuis. Het eerste Amanpuri (plaats van vrede), in Phuket, Thailand, introduceerde het concept en sindsdien is Aman uitgegroeid tot een groep van 33 verfijnd serene hotels en resorts in 20 bestemmingen wereldwijd, met nog eens zeven in aanbouw. De volgende Aman die zijn deuren zal openen is Aman New York. In 2020 werd een nieuw hotelmerk met de naam Janu, wat in het Sanskriet ‘ziel’ betekent onthuld. Janu biedt een unieke zienswijze op gastvrijheid waarbij oprechte menselijke interactie, speelse expressie en sociaal welbevinden de kern van de ervaring vormen. Het doel van Janu is om evenwicht te brengen in hoofd en hart en de ziel weer doen opvlammen. Janu pakt uit met drie aangekondigde hotels die al in aanbouw zijn: Montenegro (2022), Al Ula in Saudi-Arabië (2022) en Tokio (2023), alsmede een robuuste pijplijn van toekomstige hotels.

Over Mori Building

Mori Building is een innovatieve stadsontwikkelaar gevestigd in Tokio. Het bedrijf zet zich in voor het maximaliseren van de magnetische kracht van steden door het creëren en onderhouden van veilige, duurzame en kosmopolitische stadscentra op basis van zijn unieke Vertical Garden City-concept van hoge centra voor bedrijven, onderwijs, vrije tijd en bewoning. Het concept is toegepast bij de vele toonaangevende projecten van het bedrijf, waaronder ARK Hills, Roppongi Hills en Toranomon Hills in Tokio en het Shanghai World Financial Center. Het Mori Building houdt zich ook bezig met het verhuur van vastgoed, projectbeheer en advies. Breng een bezoek aan www.mori.co.jp/en

Gerelateerde links

Persbericht “Mori Building Unveils Massive Urban Regeneration Project In Central Tokyo” gepubliceerd op 22 augustus 2019:

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Toranomon-Azabudai Project Fact Book:

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Toranomon-Azabudai Project Image Movie:

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.