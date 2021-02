Everbridge annonce avoir décroché cinq contrats d'alerte au public avec des opérateurs sans fil et des autorités gouvernementales nationales et étatiques pour protéger les personnes et les organisations en Europe et en Asie

Everbridge Announces Five Public Warning Contract Wins Across Europe and Asia (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le chef de file mondial des solutions de gestion des événements critiques (CEM) et d'alerte au public de portée nationale, annonce aujourd'hui la signature de cinq contrats pour sa solution Public Warning avec des opérateurs sans fil, des autorités gouvernementales nationales et étatiques, pour fournir un système d'alerte d'envergure nationale en vue de garantir la sécurité des personnes et des organisations durant des événements critiques en Europe et en Asie. Pendant le quatrième trimestre 2020, Everbridge a conclu un contrat avec le gouvernement indien du Kérala, qui compte plus de 50 millions d'habitants et de visiteurs annuels. Des informations plus détaillées relatives aux autres contrats pourraient être disponibles une fois tous les processus de mise en œuvre finalisés.

À l'heure où les gouvernements nationaux et étatiques gèrent et limitent les impacts de la pandémie, ainsi que de conditions climatiques extrêmes et d'autres crises naturelles et causées par l'homme, Everbridge continue de renforcer son leadership mondial dans l'alerte aux populations dans toutes les grandes régions du monde, avec des contrats en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud.

Réputé pour ses 600 kilomètres de littoral en mer d’Arabie, ses régions montagneuses, et ses parcs nationaux, l'état indien du Kérala est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde.

La SPIU (unité de mise en œuvre des projets étatiques), le projet national de contrôle des risques cycloniques (NCRMP) pour le gouvernement du Kérala, a formulé la déclaration suivante: "Nous avons choisi Everbridge pour déployer la prochaine génération de notre système d'alerte national en s'appuyant sur une plateforme éprouvée et évolutive déjà utilisée par d'autres états en Inde, et sur la robustesse des fonctionnalités et la feuille de route des produits Public Warning."

Le gouvernement du Kérala a récemment déclaré: "En tant qu'état côtier, le Kérala compte 34 millions d'habitants et reçoit plus de 16 millions de touristes chaque année. Nous déployons une approche de meilleures pratiques pour les notifications d'urgence d'échelle nationale. Pour continuer à faire évoluer nos systèmes, notre objectif était de sélectionner le chef de file du marché et apporter des améliorations en s'inspirant des déploiements réalisés par d'autres pays, dans l'optique de créer un système d'alerte le plus complet possible."

En tant que plateforme la plus évolutive de l'industrie, Everbridge propose le seul système d'alerte au public combinant une diffusion cellulaire à des technologies omnicanal basées sur les adresses, les groupes et la localisation, avec une compatibilité 5G permettant la diffusion d'alertes en contenu multimédia. Le nouveau centre d'alerte au public d'Everbridge surpasse les besoins de toute autorité publique à la recherche d'une solution avancée pour protéger ses citoyens et visiteurs – depuis les systèmes approuvés par les directives européennes jusqu'aux plateformes d'alerte et d'avertissement hybrides et omnicanal les plus sophistiquées.

"La solution Public Warning d'Everbridge permet aux organisations gouvernementales et aux agences de sécurité publique de prendre immédiatement contact avec chaque personne située dans une zone affectée durant un événement critique, quelle que soit sa nationalité, son lieu de résidence ou son type de dispositif mobile", déclare Javier Colado, vice-président principal, international, chez Everbridge. "Vu l'impact sur la sûreté publique et les économies du monde entier de la pandémie de COVID-19, chaque gouvernement peut tirer parti d'une plateforme moderne et évolutive pour informer chaque citoyen en temps de crise."

La plateforme hybride d'Everbridge permet aux pays de se protéger contre le coronavirus, partager des informations mises à jour sur les foyers viraux et les meilleures pratiques, coordonner les premiers intervenants et les ressources, déployer des communications à deux sens avec les populations à risque, et gérer les perturbations frappant les activités de transport, éducatives et les autres services essentiels. En outre, la plateforme fournit également des capacités de gestion des événements critiques couvrant un large éventail de menaces, dont les catastrophes naturelles, le terrorisme, les cyberattaques, et d'autres événements liés à la sécurité.

Poursuivant sa stratégie d'innovations disruptives en matière de technologies d'alerte des populations, Everbridge a récemment obtenu un nouveau brevet pour ses capacités multimédia de bout en bout d'alerte des populations, ce qui rappelle la nécessité de fournir des alertes combinant la 5G, la diffusion cellulaire et le multimédia.

La plateforme Everbridge est déployée par plus d'autorités locales, étatiques et nationales dans le monde que toute autres solution, offrant ainsi la capacité de couvrir plus de 650 millions de personnes dans plus de 200 pays. Everbridge est le premier fournisseur d'alertes aux populations à soutenir cinq pays de l'Union européenne (UE) en conjonction avec le mandat européen obligeant les États membres à disposer d'un système d'alerte de toute la population d'ici juin 2022. Everbridge soutient l'alerte aux populations en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, notamment en Australie, en Grèce, enIslande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pérou, à Singapour et en Suède. Les capacités d'alerte aux populations d'Everbridge sont également utilisés dans la plupart des états les plus peuplés d'Amérique du Nord, notamment la Floride, New York, et la Californie, ainsi que plus de 3 700 municipalités, comtés et villes dans 49 des 50 États-Unis, dans toutes les provinces du Canada et dans toute l'Europe et l'Asie, y compris des déploiements dans plusieurs États peuplés de l'Inde.

