Andersen Global進軍巴哈馬，繼續擴展加勒比海地區業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--透過與全方位服務型法律事務所Higgs & Johnson簽署合作協定，Andersen Global進軍巴哈馬市場，進一步擴大該組織在東加勒比海地區的業務版圖。

Higgs & Johnson法律事務所成立於1948年，在資深合夥人Philip C. Dunkley, QC的領導下，常年獲得錢伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500及IFLR 1000的一致認可。該事務所由19位合夥人及80名專業人士組成，可提供法律、企業及信託服務，其廣泛客戶群包括全球法律事務所和會計師事務所、金融機構、信託公司、跨國公司以及高淨值個人客戶。事務所在新普羅維登斯島(New Providence)、大巴哈馬(Grand Bahama)及阿巴科(Abaco)設有辦事處，業務涵蓋各行各業，在眾多領域均有建樹，如商業、金融、智慧財產權、訴訟、私人客戶服務、破產及企業重整、房地產、證券和投資基金、運輸及航空等。

Philip表示：「我們堅信，客戶理應享受最高水準的服務。在處理客戶事務方面，我們不斷提升管理水準和內部透明化，從而超越客戶的期望。七十餘年來，我們始終堅持為客戶提供優質可靠的服務，並因此而獲得良好聲譽。此次合作將強化我們對客戶需求的承諾，進一步加強我們在全球提供一流解決方案的能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Higgs & Johnson是巴哈馬最大的法律事務所之一，多年以來一直是公認的業界領袖和專家。該事務所以客戶為中心的理念以及追求卓越的承諾，與我們的價值觀和企業文化高度一致。我堅信，雙方的相乘效應將為巴哈馬及全球客戶提供無縫的解決方案。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾251個地點發展業務。

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