Andersen Global进军巴哈马，继续拓展加勒比地区业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通过与全服务型律师事务所Higgs & Johnson签署合作协议，Andersen Global进军巴哈马市场，进一步扩大了该组织在东加勒比地区的业务版图。

Higgs & Johnson律师事务所成立于1948年，在高级合伙人Philip C. Dunkley, QC带领下，常年获得钱伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500及IFLR 1000的一致认可。该事务所由19位合伙人及80名专业人士组成，可提供法律、企业及信托服务，其广泛客户群包括全球律师事务所和会计师事务所、金融机构、信托公司、跨国公司以及高净值个人客户。事务所在新普罗维登斯岛(New Providence)、大巴哈马(Grand Bahama)及阿巴科(Abaco)设有办事处，其业务涵盖各个行业，在众多领域均有建树，如商业、金融、知识产权、诉讼、私人客户服务、破产及公司重组、房地产、证券和投资基金、运输及航空等。

Philip表示：“我们坚信，客户理应享受最高水准的服务。在处理客户事务方面，我们不断提升管理水平和内部透明化，从而超越客户预期。七十余年来，我们始终坚持为客户提供优质可靠的服务，并因此获得了良好声誉。此次合作将增强我们对客户需求的承诺，进一步加强我们在全球范围内提供一流解决方案的能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Higgs & Johnson是巴哈马最大的律师事务所之一，多年以来一直是公认的业界领袖和专家。该律所以客户为中心的理念以及追求卓越的承诺与我们的价值观和企业文化高度一致。我坚信，双方的协同合作将为巴哈马及全球客户提供无缝的解决方案。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾251个地点开展业务。

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