Everbridge annuncia di essersi aggiudicata cinque contratti relativi alle soluzioni Public Warning con società di trasmissioni wireless, governi e Stati finalizzati alla protezione delle persone e delle aziende in Europa e in Asia

Everbridge Announces Five Public Warning Contract Wins Across Europe and Asia (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), il leader mondiale nel settore della gestione di eventi critici (CEM, critical event management) e nello sviluppo delle soluzioni per allarmi pubblici ( Public Warning) a livello nazionale, oggi ha annunciato di essersi aggiudicata cinque contratti Public Warning con società di trasmissioni wireless, governi e Stati che prevedono l’installazione di sistemi nazionali di allarmi che garantiranno la sicurezza delle persone e la continuità delle attività aziendali durante eventi critici in Europa e in Asia. Nel quarto trimestre del 2020 Everbridge ha stipulato un contratto con il governo dello Stato indiano di Kerala, in cui ogni anno sono presenti 50 milioni di persone tra residenti e visitatori. Ulteriori informazioni sugli altri contratti saranno disponibili una volta completati tutti i processi di attuazione.

Mentre governi e Stati gestiscono e mitigano gli impatti dell’attuale pandemia, oltre alle ripercussioni di perturbazioni atmosferiche estreme e altre crisi sia naturali che causate dall’uomo, Everbridge continua a estendere la sua posizione di prestigio nel settore dei sistemi di allarmi nazionali in tutte le principali regioni geografiche del mondo, siglando contratti in Europa, in Asia, nell’Oceania, nel Medio oriente, in Africa, e nel Nord e Sud America.

Noto per i quasi 600 chilometri di coste sul Mar Arabico, regioni montagnose nell’entroterra e parchi nazionali, lo Stato indiano di Kerala è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo.

Il progetto nazionale di mitigazione dei rischi da cicloni (NCRMP, National Cyclone Risk Mitigation Project) dell’unità di attuazione dei progetti statali (SPIU, State Project Implementation Unit) del governo di Kerala, recentemente ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo scelto Everbridge per l’installazione del nostro sistema di allarmi nazionale di prossima generazione sulla base sia della sua comprovata piattaforma scalabile già utilizzata in altri Stati indiani sia dell’affidabilità della roadmap e delle caratteristiche e funzioni del loro prodotto.”

La dichiarazione continua: “Kerala è uno Stato costiero con 34 milioni di residenti e che ogni anno ospita oltre 16 milioni di turisti. Stiamo adottando un approccio basato sulle migliori prassi per attuare un sistema di avvisi di emergenza a livello nazionale. Mentre continuiamo a sviluppare i nostri sistemi, ci siamo prefissi l’obiettivo di selezionare il leader del mercato e realizzare perfezionamenti conseguiti in installazioni efficaci che sono stati messi a frutto in altri paesi, creando il sistema di allarmi più completo a tutt’oggi.”

Everbridge impiega la piattaforma più scalabile nel settore per offrire l’unico sistema di allarmi nazionale che combina le trasmissioni cellulari e tecnologie multicanale basate sulle località, sui gruppi e sugli indirizzi con compatibilità 5G per consentire la diffusione di allarmi con contenuti multimediali. Il nuovo Centro di allarmi pubblici di Everbridge soddisfa e supera le esigenze di qualunque autorità pubblica che desideri una soluzione avanzata di emissione di allarmi in grado di proteggere cittadini e visitatori – da sistemi approvati dalla direttiva UE alle più complesse piattaforme di avvisi e allarmi multicanale e ibride.

“La soluzione Public Warning di Everbridge mette in grado governi, Stati e agenzie di pubblica sicurezza di collegarsi immediatamente con ogni persona presente in un’area interessata durante un evento critico indipendentemente dalla nazionalità, dalla residenza e dal tipo di telefono cellulare”, spiega Javier Colado, Vicepresidente senior Attività internazionali presso Everbridge. “Dato l’impatto sulle economie e sulla sicurezza pubblica in tutto il mondo causato dalla minaccia continua della pandemia di COVID-19, ogni governo e Stato può trarre vantaggio da una piattaforma moderna e scalabile che consenta di raggiungere tutti i cittadini in periodi di crisi.”

La piattaforma ibrida di Everbridge consente ai paesi di proteggersi dal coronavirus, condividere aggiornamenti sui punti virali critici e sulle migliori prassi relative alla pandemia, coordinare il personale di pronto intervento e sanitario, stabilire comunicazioni bidirezionali con le popolazioni a rischio e gestire le interruzioni dei trasporti, delle strutture didattiche e di altri servizi critici. Inoltre, la piattaforma offre funzionalità di gestione di eventi critici per un’ampia gamma di minacce – disastri naturali, terrorismo, attacchi informatici e altri eventi che interessano la sicurezza.

A dimostrazione dello sviluppo continuo di soluzioni innovative per le tecnologie di allarmi alle popolazioni, ineguagliate sul mercato, Everbridge ha recentemente registrato un nuovo brevetto relativo a funzionalità complete di allarmi multimediali pubblici, evidenziando la necessità di diffondere gli allarmi attraverso una combinazione di 5G, trasmissioni cellulari e contenuti multimediali.

La piattaforma Everbridge è impiegata da un numero maggiore di governi locali, statali e nazionali di tutto il mondo rispetto a qualunque altra soluzione, consentendo di raggiungere oltre 650 milioni di persone in più di 200 paesi. Everbridge è il primo produttore di sistemi di allarmi pubblici presente in cinque stati dell’Unione Europea (UE) in conformità al mandato che richiede ai membri UE di installare un sistema di allarmi pubblici entro il mese di giugno 2022. Everbridge ha installato sistemi di allarmi pubblici in vari paesi europei, dell’Asia, dell’Oceania, del Medio Oriente, dell’Africa e del Sud America – Australia, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Singapore e Svezia. I sistemi di allarmi pubblici Everbridge sono presenti anche in alcuni degli Stati più popolosi degli Usa – Florida, New York e California – oltre che in più di 3.700 comuni, contee e città in 49 dei 50 Stati Uniti, in tutte le province canadesi e in Europa e Asia, comprese installazioni in vari popolosi Stati dell’India.

