C3.ai Digital Transformation Institute begrüßt erstes internationales Konsortialmitglied KTH Royal Institute of Technology

BERKELEY, Kalifornien und URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Das C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) gab heute bekannt, dass das KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Schweden, das achte Universitätsmitglied und das erste internationale Mitglied des Konsortiums aus Wissenschaft und Industrie ist. Karl H. Johansson, Professor an der KTH School of Electrical Engineering and Computer Science, ist dem C3.ai DTI Executive Committee als Campusleiter beigetreten.

Johansson leitet auch das interdisziplinäre Digital-Futures-Forschungszentrum an der KTH, das 2020 ins Leben gerufen wurde, um digitale Technologien und Lösungen für große gesellschaftliche Herausforderungen zu erforschen und zu entwickeln. Seine Forschung konzentriert sich auf vernetzte Steuerungssysteme, cyber-physikalische Systeme und Anwendungen in Transport-, Energie- und Automatisierungssystemen. Er ist Mitglied des Board of Governors der IEEE Control Systems Society, des European Control Association Council und Fellow des IEEE.

„Digital Futures hat eine langfristige strategische Perspektive und eine risikoreiche, aber gewinnbringende Forschungsagenda, die besonders gut mit den ehrgeizigen Zielen des C3.ai Digital Transformation Institute harmoniert“, sagt Johansson. „KTH freut sich darauf, als erstes internationales Mitglied des Konsortiums einen Beitrag zu leisten und die Reichweite von DTI zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass dies eine sehr produktive Partnerschaft sein wird.“

„Die bevorstehende Revolution der digitalen Transformation wird ein weltweites Phänomen sein“, sagt der Gründer und CEO von C3 AI, Tom Siebel. „Es ist von entscheidender Bedeutung, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Die Aufnahme des angesehenen KTH Royal Institute of Technology in das Konsortium ist ein großartiger Anfang.“

Über C3.ai Digital Transformation Institute

Das im März 2020 von C3 AI, Microsoft und führenden Universitäten gegründete C3.ai Digital Transformation Institute ist ein Forschungskonsortium, das sich der Beschleunigung des Nutzens von künstlicher Intelligenz für Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft verschrieben hat. Das Institut beauftragt die weltweit führenden Wissenschaftler mit der Erforschung und Ausbildung von Praktikern in der neuen Wissenschaft der digitalen Transformation, die an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Cloud Computing, Internet der Dinge, Big-Data-Analyse, Organisationsverhalten, öffentlicher Ordnung und Ethik operiert.

Zu den zehn Mitgliedsuniversitäten und -laboratorien des C3.ai Digital Transformation Institute-Konsortiums gehören nun: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications an der University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University, und University of Chicago.

Um das Institut zu unterstützen, wird C3 AI in den ersten fünf Jahren des Betriebs 57.250.000 USD in bar zur Verfügung stellen. C3 AI und Microsoft werden zusätzlich 310 Millionen USD in Form von Sachleistungen bereitstellen, einschließlich der Nutzung der C3-AI®-Suite und Microsoft-Azure-Computing sowie Speicher und technische Ressourcen zur Unterstützung der C3.ai-DTI-Forschung. Weitere Industriepartner sind AstraZeneca, Baker Hughes und Shell.

