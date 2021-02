SadaPay Faz Parceria com IDEMIA para Revolucionar e Expandir Serviços de Pagamento Digital no Paquistão

KARACHI, Paquistão--(BUSINESS WIRE)--Com o 'Global Fintech Accelerator Card Program' da IDEMIA, a empresa de tecnologia financeira com sede no Paquistão pode ampliar agora suas operações de modo eficaz e oferecer uma maior experiência de pagamentos, impulsionada pela moderna tecnologia. À medida em que o mundo se torna digital, os cartões de pagamento provavelmente serão o último ponto de contato físico entre o banco e seus clientes. A abordagem da SadaPay quanto a serviços financeiros é oferecer serviços básicos gratuitos que evitem altos custos das filiais bancárias físicas e de pessoal. Em vez disto, irão se concentrar em solucionar problemas muito enraizados no panorama de serviços financeiros no Paquistão através de uma experiência móvel mais agradável e perfeita.

A SadaPay recebeu a aprovação do Banco do Estado de Paquistão no fim de 2020 para iniciar com operações-piloto. Durante esta fase piloto, a SadaPay irá oferecer serviços de pagamento digital, como permitir aos usuários o envio e o recebimento de transferências locais mediante seu aplicativo, bem como emitir um cartão de débito Mastercard a seus clientes. Mais adiante, planejam adicionar outros recursos e produtos baseados no feedback do usuário. De fato, a demanda do pré-lançamento da SadaPay excedeu todas as expectativas, contando já com quase 200.000 pessoas em sua lista de espera. A SadaPay escolheu o 'Global Fintech Accelerator Card Program' da IDEMIA a fim de satisfazer e ampliar estas demandas de modo eficaz.

"Temos o prazer de trabalhar com a IDEMIA no lançamento e eventual ampliação de nossas operações. Com os conhecimentos da IDEMIA sobre o mercado local e sua capacidade de responder com rapidez às nossas necessidades, podemos nos concentrar em nossa tarefa de prestação de serviços financeiros ao público em geral que são "sada" (simples) e inclusivos1", disse Brandon Timinsky, Diretor Executivo e Fundador da SadaPay.

Como líder mundial em pagamentos, a IDEMIA opera atualmente com mais de 1.900 instituições financeiras ao redor do mundo. O 'Global Fintech Accelerator Card Program' é um programa de rastreamento rápido concebido para permitir novas inclusões no setor, como a SadaPay, para utilizar a incomparável rede de centros de personalização e serviços financeiros e alcançar ainda mais clientes. Por meio de seu centro de serviço integral de personalização de cartões de última geração em Karachi, a IDEMIA vem sendo uma parceria de confiança de instituições financeiras do Paquistão durante mais de uma década.

"Como parceria de tecnologia mundial para o setor de pagamentos e com uma forte presença no Paquistão, a IDEMIA sente o prazer de dar suporte à SadaPay em sua ambição de crescer e expandir a disponibilidade de serviços de pagamento digital a mais pessoas", disse Julia Schoonenberg, Vice-Presidente Sênior (Oriente Médio e África) de Instituições Financeiras na IDEMIA.

Para mais informação sobre o programa, acesse: https://www.idemia.com/fintech-accelerator-card-program

Sobre a SadaPay

A SadaPay está trazendo serviços financeiros modernos ao Paquistão em cooperação com a MasterCard. Ao eliminar os altos custos de gestão da infraestrutura física de bancos tradicionais a partir da equação, podemos repassar esta economia aos clientes ao fornecer serviços financeiros gratuitos. Nossa missão é eliminar a complexidade dos serviços bancários e tornar as transações monetárias mais simples de modo que qualquer outro meio seria impensável. A SadaPay está agora operacional e em sua fase piloto sob a supervisão do regulador. O lançamento público terá início assim que a fase piloto for concluída.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, oferece um ambiente seguro para que cidadãos e consumidores possam realizar suas atividades cotidianas essenciais (como pagar, conectar e viajar), tanto no espaço físico como digital.

Proteger nossa identidade se tornou algo crucial para viver no mundo de hoje. Ao promover a Identidade Aumentada, uma identidade que protege a privacidade e a confiança, enquanto garante transações seguras, autentificadas e verificáveis, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores bens – nossa identidade – tanto para pessoas como para objetos, quando e onde a segurança for importante. Oferecemos Identidade Aumentada a clientes internacionais dos setores financeiro, de telecomunicações, identificação, segurança pública e Internet das Coisas (IoT). Com quase 15.000 empregados em todo o mundo, a IDEMIA presta serviços a clientes em 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

1 https://sadapay.pk/starting-up-amidst-pandemic/

