“Aman Residences, Tóquio” e a nova marca de hotel “Janu Tokyo” destacam projeto de redesenvolvimento urbano em Toranomon-Azabudai

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Mori Building Co., Ltd., desenvolvedora líder de paisagismo urbano do Japão, anunciou hoje que fará parceria com a Aman, operadora de diversos hotéis e resorts de luxo de nível internacional, no Projeto de redesenvolvimento de Toranomon-Azabudai, uma imensa renovação urbana que evitalizará uma grande área no centro de Tóquio quando concluído em 2023. Os dois principais resultados da parceria serão residências da marca Aman Residences, Tóquio e o hotel de luxo Janu Tokyo, marca irmã da Aman, marcando a estreia da marca Janu no Japão.

Shingo Tsuji, presidente e diretor executivo da Mori Building Co, afirmou: “Tóquio precisa agregar ao seu poder magnético se for para alcançar o sucesso na competição com as maiores cidades do mundo. A Mori Building está unindo forças com a Aman, a qual opera diversos resorts de nível internacional, para oferecer um ambiente residencial e hoteleiro líder mundial jamais visto antes em Tóquio, onde as pessoas encontrarão harmonia com a natureza, além de conectar e inspirar outras pessoas por meio da criatividade. Ao realizar esta nova forma de “bem estar urbano”, a Mori Building abrilhantará o poder magnético de Tóquio.”

Vladislav Doronin, presidente e diretor executivo da Aman e Janu, disse: “Lançar nossa primeira Aman Residences urbana no Japão é um momento marcante na história da Aman, e afirma nossa simbiose e relação próxima com este país e sua cultura incrivelmente especial. Trabalhar com desenvolvedores líderes como a Mori Building, e fazer parte do projeto Toranomon-Azabudai, nos permitirá dar vida ao quinto projeto da Aman no Japão, desta vez oferecendo um santuário permanente para proprietários, como também exclusivo acesso ao estilo de vida Aman. Além disso, proporcionará o cenário para o Janu Tokyo. Neste centro de cultura e arte, queremos conectar hóspedes ao coração desta vibrante comunidade e oferecer uma oportunidade para a expressão criativa.”

Aman Residences, Tóquio — experiências residenciais urbanas incomparáveis

A Aman Residences, Tóquio, estará localizada nos andares 54 a 64 do “A District Tower” de 330 metros, oferecerá 91 residências com a marca do hotel com serviços exclusivos, inclusive um Aman Spa apenas para residentes (aproximadamente 1.400 m²). A hospitalidade assinatura da Aman, tanto aconchegante quanto despretensiosa, permitirá que os residentes desfrutem de estilos de vida extraordinariamente pacíficos enquanto contemplam a vibrante metrópole de Tóquio. O projeto arquitetônico sofisticado da torre é o trabalho magistral da Pelli Clarke Pelli Architects (EUA) e o projeto do interior foi criado pela Yabu Pushelberg (Canadá).

Janu Tokyo — A estreia da marca irmã da Aman no Japão

A marca Janu de hotéis de luxo da Aman fará sua estreia no Japão com o Janu Tokyo nos andares 1 a 13 do B-2 District Tower. O hotel tem projeto da Denniston (Malásia), sob a liderança de Jean-Michel Gathy. Além de aproximadamente 120 apartamentos de luxo, todos oferecendo excelentes vistas para uma praça central repleta de exuberante vegetação, o Janu Tokyo abrigará o maior spa do Japão (com cerca de 3.500 m²) com tratamentos de spa e uma academia, seis restaurantes e um café e bares para encontros de lazer e negócios. O Janu Tokyo receberá hóspedes de todo o mundo.

Sobre a Aman

A Aman foi fundada em 1988 com a visão de construir uma coleção de retiros íntimos, com a hospitalidade aconchegante e genuína de uma agradável residência privada. O primeiro, o Amanpuri (lugar de paz) em Phuket, Tailândia, introduziu o conceito e, desde então, a Aman tem crescido para englobar 33 hotéis e resorts requintadamente serenos em vinte destinos ao redor do mundo, com mais sete em construção. O próximo Aman a ser inaugurado será o Aman New York. Em 2020, foi anunciada uma nova marca de hotel, a Janu, que significa “alma” em sânscrito. A Janu oferece uma abordagem única onde interação humana genuína, expressão divertida e bem estar social estão no centro da experiência. A marca Janu foca em trazer o equilíbrio à cabeça e ao coração e reacender a alma. Lançamentos da Janu com três futuros hotéis já estão em construção: Montenegro (2022), Al Ula na Arábia Saudita (2022) e Tóquio (2023), como também um robusto canal de futuros hotéis.

Sobre a Mori Building

Mori Building é uma desenvolvedora urbana inovadora com sede em Tóquio. A empresa tem o compromisso de maximizar o poder magnético das cidades, criando e fomentando centros urbanos seguros, sustentáveis e cosmopolitas, baseados no seu conceito exclusivo de cidade jardim vertical (Vertical Garden City) de centros comerciais, educacionais, residenciais e de lazer de alto nível. O conceito é aplicado nos vários projetos de ponta da empresa, inclusive ARK Hills, Roppongi Hills e Toranomon Hills, em Tóquio, e no Centro financeiro mundial de Xangai (Shanghai World Financial Center). A Mori Building também está envolvida em arrendamento de imóveis, gestão de projetos e consultoria. Acesse o site www.mori.co.jp/en

Links relacionados

Comunicado à imprensa “Mori Building revela projeto enorme de regeneração urbana no centro de Tóquio” publicado em 22 de agosto de 2019:

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Guia de fatos do projeto Toranomon-Azabudai:

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Vídeo do projeto Toranomon-Azabudai:

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.