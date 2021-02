C3.ai Digital Transformation Institute dá boas-vindas ao KTH Royal Institute of Technology, primeiro membro internacional do consórcio

BERKELEY, Califórnia, e URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--O C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) anunciou hoje que o KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, Suécia, tornou-se o oitavo membro universitário e primeiro membro internacional do consórcio que une representantes da academia e do mercado. Karl H. Johansson, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação do KTH, passou a integrar o comitê executivo do C3.ai DTI como líder de campus.

Johansson também comanda o multidisciplinar centro de pesquisas Digital Futures do KTH, lançado em 2020 para explorar e desenvolver tecnologias e soluções digitais para os maiores desafios da sociedade. Sua pesquisa se concentra em sistemas de controle em rede, sistemas ciberfísicos e aplicações em transporte, energia e sistemas de automação. Ele é integrante do Conselho de Reguladores da Sociedade de Sistemas de Controle do IEEE, do Conselho da Associação de Controle Europeu e membro do IEEE.

“O Digital Futures tem uma perspectiva estratégica de longo prazo e uma agenda de pesquisa de riscos e ganhos elevados que combina particularmente bem com as metas ambiciosas do C3.ai Digital Transformation Institute”, afirmou Johansson. “O KTH está disposto a contribuir e ampliar o alcance do DTI como o primeiro membro internacional do consórcio. Temos certeza de que esta será uma parceria muito produtiva.”

“A próxima revolução da transformação digital será um fenômeno mundial”, garantiu Tom Siebel, fundador e CEO da C3 AI. “O envolvimento com parceiros internacionais é algo fundamental, e receber o reconhecido KTH Royal Institute of Technology no consórcio é um ótimo ponto de partida.”

Sobre o C3.ai Digital Transformation Institute

Estabelecido em março de 2020 pela C3 AI, Microsoft e importantes universidades, o C3.ai Digital Transformation Institute é um consórcio de pesquisa dedicado a antecipar os benefícios da inteligência artificial para empresas, governos e a sociedade. O instituto envolve os mais importantes cientistas do mundo para realizar pesquisas e capacitar profissionais na nova ciência da transformação digital, que opera na interseção de inteligência artificial, aprendizado de máquina, computação em nuvem, internet das coisas, análises de big data, comportamento organizacional, políticas públicas e ética.

Os dez membros universitários e laboratoriais do consórcio C3.ai Digital Transformation Institute agora incluem: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications at University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University e University of Chicago.

Para apoiar o Instituto, a C3 AI está fornecendo US$ 57.250.000,00 em contribuições em dinheiro nos primeiros cinco anos de operação. A C3 AI e a Microsoft contribuirão com um apoio adicional de US$ 310 milhões em bens ou afins, incluindo o uso do C3 AI® Suite e dos recursos de computação, armazenamento e técnicos do Microsoft Azure para apoiar as pesquisas do C3.ai DTI. Outros parceiros do setor incluem AstraZeneca, Baker Hughes e Shell.

