Het C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) heeft vandaag aangekondigd dat KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Zweden het achtste universiteitslid en het eerste internationale lid van de academische wereld is geworden. en industrieconsortium. Karl H. Johansson, professor aan de KTH School of Electrical Engineering and Computer Science, is toegetreden tot het C3.ai DTI Executive Committee als campusleider.

Johansson leidt ook het multidisciplinaire Digital Futures-onderzoekscentrum bij KTH, dat in 2020 werd gelanceerd om digitale technologieƫn en oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen te verkennen en te ontwikkelen. Zijn onderzoek richt zich op genetwerkte besturingssystemen, cyberfysieke systemen en toepassingen in transport-, energie- en automatiseringssystemen. Hij is lid van de IEEE Control Systems Society Board of Governors, de European Control Association Council en Fellow van de IEEE.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.