BERKELEY, California, e URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--L’Istituto per la trasformazione digitale di C3.ai (C3.ai Digital Transformation Institute, DTI) ha annunciato oggi che l’Istituto Reale di Tecnologia KTH (KTH Royal Institute of Technology) di Stoccolma, Svezia, è divenuto l’ottavo membro universitario e il primo membro internazionale del consorzio accademico di categoria. Karl H. Johansson, professore presso la Facoltà di ingegneria elettrica e Informatica KTH (KTH School of Electrical Engineering and Computer Science), è entrato a far parte del Comitato esecutivo del C3.ai DTI quale direttore del campus.

Johansson è inoltre a capo del centro di ricerca interdisciplinare Digital Futures presso il KTH, che è stato istituito nel 2020 per esplorare e sviluppare soluzioni e tecnologie digitali mirate a fronteggiare le questioni sociali più pressanti.

