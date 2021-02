Blue Yonder expande o relacionamento com a HEINEKEN para planejar a demanda volátil em um mundo que muda rápido

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Com a demanda mudando rapidamente durante a pandemia da COVID-19, os produtores de bebidas precisam de recursos de previsão mais precisos para ficar à frente de um consumidor sedento. Por este motivo, a HEINEKEN, a cervejaria mais internacional do mundo, expandiu seus recursos de planejamento de demanda com a Blue Yonder, líder mundial em cadeia de suprimentos digital e atendimento de comércio omni-channel. A HEINEKEN implementará a solução de planejamento de demanda da Blue Yonder com base no aprendizado de máquina (ML) para acompanhar as rápidas mudanças nos padrões de demanda dos consumidores.

Comprometida com a inovação e o investimento de longo prazo na marca, a HEINEKEN estava em busca de uma solução que expandisse suas capacidades digitais para permitir previsões mais precisas, integradas e automatizadas.

A Blue Yonder fornecerá soluções para obter maior precisão das previsões, recursos de planejamento sempre ativos e uma nova experiência do usuário. O sinal de demanda aprimorado alimentará a Plataforma Luminate da Blue Yonder, movida por um mecanismo de otimização rápido, que se traduzirá em um desempenho ainda maior da cadeia de suprimentos. Cliente de longa data da Blue Yonder, a HEINEKEN já utiliza as soluções de planejamento de cadeia de suprimentos de ponta a ponta da Blue Yonder em muitas de suas operações para otimizar e orquestrar decisões em vendas, cadeia de suprimentos, operações e finanças. Nos próximos anos, eles implantarão a nova solução de planejamento de demanda em cinco de suas maiores operações em todo o mundo.

“ Na HEINEKEN, embarcamos em uma jornada ambiciosa para nos tornarmos a cervejaria mais bem conectada, indo de uma interação digital fragmentada para uma interação digital contínua em toda a cadeia de valor. A introdução do Machine Learning como parte da construção de um recurso de planejamento multifuncional integrado em nosso negócio é um componente crítico dessa jornada. A solução nos ajudará no crescimento contínuo e atenderá às demandas em constante mudança de nossos clientes e consumidores”, disse Marc Bekkers, diretor de Planejamento da Cadeia de Suprimentos Global da HEINEKEN.

A solução de planejamento de demanda da Blue Yonder, desenvolvida para rodar na Microsoft Azure, fornece continuamente percepções sobre a cadeia de suprimentos do cliente para permitir decisões de negócios mais inteligentes e lucrativas usando IA e ML. A solução pode ingerir centenas de fatores de influência internos e externos que impulsionam a demanda para fornecer uma projeção de demanda exclusiva com impacto e risco calculadonos negócios. A HEINEKEN conseguirá uma melhor gestão de estoque e uma melhor compreensão dos motivadores da demanda e do comportamento do consumidor.

“ A HEINEKEN é um cliente de longa data da Blue Yonder, por isso estamos ansiosos para expandir sua área de cobertura da cadeia de suprimentos, ajudando-os a desenvolver previsões altamente precisas com nossa solução de planejamento de demanda baseada em IA e ML. Esta capacidade combinada com a Microsoft Azure ajudará a HEINEKEN a continuar atendendo à demanda do consumidor enquanto solidifica sua posição como um líder global na produção de bebidas”, disse Johan Reventberg, presidente, EMEA, da Blue Yonder.

Mais recursos:

Saiba mais sobre as soluções LuminateTM Planning da Blue Yonder

Sobre a HEINEKEN

HEINEKEN é a cervejaria mais internacional do mundo. É líder no desenvolvimento e comercialização de marcas premium de cerveja e sidra. Liderado pela marca Heineken®, o Grupo tem um portfólio de mais de 300 cervejas e sidras internacionais, regionais, locais e especiais. A HEINEKEN está comprometida com a inovação, investimento de longo prazo na marca, execução de vendas disciplinada e gerenciamento de custos focado. Por meio de "Brewing a Better World", a sustentabilidade está inserida nos negócios. A HEINEKEN tem uma presença geográfica bem equilibrada com posições de liderança em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. Emprega mais de 84.000 funcionários e opera cervejarias, malterias, fábricas de sidra e outras instalações de produção em mais de 70 países. As ações da Heineken N.V. e da Heineken Holding N.V. são negociadas na Euronext em Amsterdã. Os preços das ações ordinárias podem ser acessados ​​na Bloomberg sob os símbolos HEIA NA e HEIO NA e na Reuters sob HEIN.AS e HEIO.AS. A HEINEKEN tem dois programas patrocinados de American Depositary Receipt (ADR) de nível 1: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY). As informações mais recentes estão disponíveis no site da HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em cadeia de suprimentos digital e atendimento de comércio omni-channel. Nossa plataforma inteligente de ponta a ponta permite a varejistas, fabricantes e provedores de logística prever, gerenciar e atender às demandas dos clientes de maneira integrada. Com a Blue Yonder, você pode tomar decisões de negócios mais automatizadas e lucrativas que proporcionam maior crescimento e experiências de cliente reinventadas. Blue Yonder – Fulfill uor Potential TM blueyonder.com

“Blue Yonder” é uma marca comercial ou marca registrada do Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome comercial, produto ou serviço mencionado neste documento usando o nome “Blue Yonder” é uma marca comercial e/ou propriedade do Blue Yonder Group, Inc. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço das empresas às quais estão associados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.