Natera y Personalis se unen para garantizar un seguimiento personalizado en oncología

MENLO PARK, California y SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica avanzada del cáncer, y Natera, Inc. (Nasdaq: NTRA), líder mundial en pruebas de ADN libre, han anunciado hoy que han iniciado una colaboración en el campo de la oncología personalizada. Según esta colaboración, los productos de diagnóstico y caracterización tumoral NeXT de Personalis se combinarán con la plataforma Signatera™ de análisis de ADN tumoral circulante (ctDNA) personalizada de Natera para la monitorización terapéutica y la evaluación de la enfermedad residual molecular (ERM).

En el marco de este acuerdo no exclusivo, Natera validará la configuración de las pruebas para el análisis personalizado del ctDNA realizadas a través de Signatera utilizando los datos correspondientes derivados de la secuenciación del exoma de células normales y cancerosas de Personalis, donde Natera se encargará de la comercialización. El acuerdo abarca los ensayos para la evaluación de la ERM tanto con fines clínicos como de investigación.

"Es un paso más en la realización de la visión de Natera para Signatera como una plataforma de evaluación de ERM y de monitorización personalizada que puede ampliarse e integrarse totalmente con pruebas para el análisis de muestras de tejido de alta calidad a nivel de exoma en todo el mundo, entre las cuales la plataforma NeXT de Personalis es un excelente ejemplo", señala Solomon Moshkevich, director general de la división de Oncología de Natera. "Acogemos con gran satisfacción esta oportunidad de colaboración para ampliar el acceso a Signatera a un nuevo grupo de clientes potenciales", añade.

"La NeXT Platform™ (NeXT) complementará a Signatera ofreciendo un análisis avanzado de tumores con una cobertura ampliada que incluye los 20.000 genes", comenta Richard Chen, director científico de Personalis. Y prosigue: "Estamos muy contentos de poder colaborar con Natera en este enfoque sensible ‘informado por el tumor’ para acelerar la detección de la enfermedad residual molecular en el cáncer".

Natera es pionero y líder mundial en pruebas de ADN libre a partir de una sencilla extracción sanguínea. La misión de la empresa es cambiar el tratamiento de una enfermedad en todo el mundo, centrándose en la salud femenina, oncología y salud de los órganos. Natera opera laboratorios con certificación ISO 13485 y acreditación CAP, certificados por las enmiendas para la mejora de los laboratorios clínicos (CLIA en sus siglas en inglés) en San Carlos (California) y Austin (Texas). Ofrece una variedad de servicios de análisis genéticos para informar a médicos especializados en obstetricia y trasplantes, oncólogos e investigadores del cáncer, entre los que se incluyen empresas farmacéuticas y laboratorios genéticos a través de su plataforma de software. Más información en natera.com. Siga a Natera en LinkedIn.

Todas las declaraciones, más allá de las declaraciones de datos históricos, contenidas en esta nota de prensa son declaraciones prospectivas y no son indicativas de que los planes, estimaciones o expectativas de Natera vayan a cumplirse. Estas representan las previsiones de la empresa en la fecha de este comunicado de prensa y Natera no asume obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente en lo relativo a nuestra labor de elaboración y comercialización de nuevas ofertas de productos, nuestra capacidad para incrementar con éxito la demanda de estos y generar mayores ingresos derivados de ellos, nuestras expectativas sobre la fiabilidad, exactitud y rendimiento de nuestras pruebas o sobre las ventajas de estas y de nuestras ofertas de productos para los pacientes, proveedores y responsables de pagos o nuestra capacidad para ejecutar la alianza. En el apartado «Factores de riesgo» de la documentación que ha presentado Natera en fechas recientes a través de los formularios 10-K y 10-Q, así como en otros documentos que la empresa remite periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), se comentan otros riesgos e incertidumbres de manera más pormenorizada. Estos documentos están disponibles en www.natera.com/investors y www.sec.gov.

Personalis, Inc. es líder en la genómica del cáncer, centrándose en los datos, el alcance, la eficiencia y la calidad. Personalis opera una de las operaciones de secuenciación más grandes del mundo y en la actualidad es el único proveedor del VA MVP. En oncología, Personalis está transformando el desarrollo de terapias de vanguardia al proporcionar datos moleculares más completos sobre el cáncer y la respuesta inmunológica de cada paciente. La plataforma Personalis® ImmunoID NeXT Platform® ha sido desarrollada para adaptarse a las complejas y cambiantes nociones del cáncer, proporcionando a las empresas biofarmacéuticas clientes información de los aproximadamente 20.000 genes humanos, junto con su sistema inmunológico, a partir de una única muestra de tejido. El Laboratorio clínico de Personalis cumple con las regulaciones actuales de mejores prácticas (GxP) y cuenta con las certificaciones CLIA’88 y CAP. Para más información, visite www.personalis.com y siga a Personalis en Twitter (@PersonalisInc).

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean históricas son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores de Estados Unidos, incluidas las declaraciones relativas a los atributos o ventajas de la plataforma Personalis NeXT (incluso con respecto a su emparejamiento con la plataforma Signatera), los beneficios esperados de la asociación entre Personalis y Natera, las oportunidades de negocio, el liderazgo o el crecimiento de Personalis u otros eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas aquellas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, que podrían causar que los resultados reales difirieran de forma material de los previstos o de las previsiones explícitas o implícitas en dichas afirmaciones. Los factores que podrían afectar a los resultados reales se pueden encontrar en las presentaciones de Personalis ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluyendo los informes más recientes de la empresa en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q y en el suplemento de prospecto de la empresa presentado el 27 de enero de 2021, así como aquellos citados en las sección de “Factores de Riesgo”. Personalis renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

