AdsWizz, de toonaangevende wereldwijde technologieleverancier voor digitale audio-advertentieoplossingen, is door het IAB Tech Lab gecertificeerd als compatibel met Open Measurement Software Development Kit (OM SDK). Dit is de eerste keer dat een leverancier van audioadvertentietechnologie zijn SDK heeft laten certificeren voor OM SDK-conformiteit, waardoor "hoorbaarheidsverificatie" van audioadvertenties mogelijk is. Nu dit op zijn plaats is, kunnen uitgevers en adverteerders nu zeker weten of een advertentie is gehoord of niet.

“Adverteerders die afkomstig zijn van video en display, waar dergelijke standaarden van toepassing zijn, hebben validatie nodig dat hun investering in audio veilig is”, aldus Erik Barraud, SVP Product Management bij AdsWizz. “Daarom blijven we toonaangevend in de branche en omarmen we normen die ons – en al onze partners – helpen adverteerders zekerheid en gemoedsrust te geven als het gaat om audio-advertenties.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.