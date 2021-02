KARACHI, Pakistan--(BUSINESS WIRE)--Met IDEMIA’s Global Fintech Accelerator Card Program kan het in Pakistan gevestigde fintech-bedrijf nu zijn activiteiten effectief opschalen en een superieure betalingservaring bieden, aangedreven door de modernste technologie. Nu de wereld digitaal gaat, zijn betaalkaarten misschien wel het laatste fysieke contactpunt tussen de bank en haar klanten. SadaPay’s benadering van financiële diensten is het aanbieden van gratis basisdiensten door de hoge kosten van fysieke bankfilialen en personeel te omzeilen. In plaats daarvan zullen ze zich concentreren op het oplossen van diepgewortelde problemen in het landschap van de financiële dienstverlening in Pakistan door middel van een naadloze en heerlijke mobile-first-ervaring.

SadaPay kreeg eind 2020 goedkeuring van de Staatsbank van Pakistan om proefactiviteiten te starten. Tijdens de proeffase zal SadaPay digitale betalingsdiensten aanbieden, zoals het toestaan van gebruikers om lokale overschrijvingen te verzenden en ontvangen via de app, en om een Mastercard-betaalpas uit te geven aan haar klanten. Ze zijn van plan na verloop van tijd meer functies en producten toe te voegen op basis van gebruikersfeedback. In feite heeft de vraag naar SadaPay vóór de lancering alle verwachtingen overtroffen en hebben ze bijna 200.000 mensen op hun wachtlijst staan. SadaPay koos voor IDEMIA’s Global Fintech Accelerator Card Program om effectief op te schalen en aan deze eisen te voldoen.

