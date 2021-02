AcuSurgical haalt € 5,75 miljoen op in Serie A-financiering om zijn robot oculaire microchirurgieplatform vooruit te helpen

MONTPELLIER, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--AcuSurgical, een in Montpellier gevestigd bedrijf dat zich richt op robotachtige microchirurgie, kondigt vandaag een serie A-financieringsronde van € 5,75 miljoen aan onder leiding van Mérieux Equity Partners (via OMX Europe Venture Fund) en Supernova Invest (via Supernova 2) Fund), met Sofimac Innovation (via Pertinence Invest 2 Fund) en IRDI Capital Investissement (via Irdinov 2 en Inn'Vest PME Occitanie Est Funds) die aan de ronde deelnemen.

Met behulp van geavanceerde robotica maakt AcuSurgical oculaire microchirurgie veiliger en toegankelijker door de precisie van chirurgische ingrepen drastisch te verbeteren. Een proof of concept van het platform is al afgerond met een eerste prototype gevalideerd in een preklinische setting.

