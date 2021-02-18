聯想簽約杜卡迪，成為其MotoGP車隊冠名合作夥伴

波隆那帕尼加萊鎮--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--聯想(Lenovo)與杜卡迪(Ducati)今日聯合宣布，聯想成為杜卡迪世界摩托車錦標賽車隊的冠名合作夥伴。同時「杜卡迪聯想車隊」(Ducati Lenovo Team)新名稱也立即生效。此次公布的新一輪三年期合作夥伴關係建立在過去三年關鍵技術領域合作的累累碩果之上，並將見證日趨重要的先進硬體設備在未來世界摩托車錦標賽中的作用，例如為廣泛的巨量資料分析以及人工智慧(AI)和智慧軟體解決方案提供支援等。自2018年成為杜卡迪的官方技術合作夥伴以來，聯想已幫助杜卡迪的工程師和設計師們在極短的時間內將演算法與賽車競賽技術應用到競賽摩托車與公路摩托車中。

聯想資深副總裁Luca Rossi表示：「預計到2025年，全球賽車市場將持續以每年10%的速度成長1，而這在一定程度上是因為IT技術越來越廣泛地被運用到日益受資料驅動的摩托車賽事中。正基於此，聯想與杜卡迪，兩個同樣以『高速、強大性能、不懈創新』為核心價值觀的企業，選擇將雙方的合作關係提升至最高層面。我們期待透過聯想『實現智慧化轉型』的企業使命，將雙方的技術整合到新高度，並在未來幾年中，為杜卡迪車隊在世界摩托車錦標賽賦能，助其取得更加亮眼的成績。」

杜卡迪摩托車控股公司(Ducati Motor Holding)執行長Claudio Domenicali表示：「在全世界杜卡迪車迷的支持下，我們一如既往地滿懷期待與熱熱情開啟新賽季。在去年的賽季中，我們面臨了一系列的複雜局面，以及前所未見的艱難狀況，但我們的車手勇往直前，拿下了車隊冠軍頭銜，受此鼓舞，我們今年開局強勁。在2021年的新賽季中，車隊有了些變化，首先我們迎來了新的車手：Jack Miller和 Pecco Bagnaia。他們在Pramac Racing車隊累積了經驗後，在今年成為了我們的新晉隊員。自2018年以來，聯想一直陪伴我們征戰賽場，今年，他們更是成為了『杜卡迪聯想車隊』的新冠名合作夥伴。除Jack Miller和 Pecco Bagnaia之外，我們還有來自杜卡迪世界摩托車錦標賽車隊的Johann Zarco，以及Enea Bastianini、Luca Marini和Jorge Martin這三位來自Moto2的天才車手。相信他們會成為一支充滿朝氣且駕馭未來的王者之師。我們期待著3月28日在卡達揭開序幕的2021新賽季，並一如既往#ForzaDucati！」

杜卡迪品牌向來以對技術的純粹追求，對設計的精益求精，以及對賽車的滿腔熱血聞名於世，與其合作，大幅提升了聯想品牌的國際知名度與美譽度。在此次的新一輪合作中，透過幫助杜卡迪擁有更快、更智慧、更出色的賽場表現，聯想將鞏固自己作為全球技術領導者的地位。杜卡迪的世界摩托車錦標賽車隊在速度、戰績和競爭力方面具有悠久的傳奇歷史，對於能夠參與書寫這樣一支傳奇車隊的未來恢弘史詩，聯想也感到十分自豪。

在未來幾年，聯想和杜卡迪將致力於實現更智慧的遠端協作以及提供更高性能的駕駛空間，以提高摩托車的速度、靈活性與機動性。這兩個品牌正在合作研發一種虛擬桌面基礎架構，希望為杜卡迪的工程師們提供始終保持高性能運作的遠端工作平臺。除此之外，聯想和杜卡迪還將在未來探索適用於摩托車力學的擴增和虛擬實境(AR/VR)技術。

作為自2018年成為杜卡迪的官方技術合作夥伴以來，聯想用頂端個人電腦、平板及效能強勁的伺服器將一系列頂尖科技加持於杜卡迪的賽車手、摩托車及動力引擎。如運用在MotoGP賽事中的分析及模擬，就是聯想精簡耐用的邊緣伺服器ThinkSystem™ SE350將資料處理與分析後的成果。憑藉升級的處理效能，杜卡迪的工程師可以用人工智慧及機器學習追蹤模擬資料從而制定出更安全的賽道策略，包括更詳盡的輪胎消耗管理。技術人員使用堅固耐用的超薄聯想ThinkPad™ P1行動工作站筆記型電腦直接提取和分析摩托車資料。隨後工程師在車庫裡使用ThinkPad筆記型電腦來模擬摩托車的可能組態，在這種模式下，效率提升了25%，花費在決策上的時間減少了35%。

聯想設計並使用了採用ThinkSystem SD530、SR630和SR650伺服器的高效能運算(HPC)叢集，這種新的HPC環境有助於減少二十分之一的整體佔用空間，並使杜卡迪能夠在競賽速度下執行空氣動力和流體動力模式。如此一來，工程師們就能夠在確保品質和安全的同時，研發出跑得更快的超級摩托車。

此外，杜卡迪還使用了其他的聯想設備，例如，利用ThinkPad P53行動工作站設計公路摩托車和競賽摩托車；充分利用ThinkPad X1平板電腦的輕便性，將其作為地區總監控設備；使用各種流行的Yoga™高級筆記型電腦，用其與車手一起記錄比賽情況。在2020年，聯想與杜卡迪還在市場上推出聯名產品，例如聯想杜卡迪5 (Lenovo Ducati 5)，這是一款為最狂熱的杜卡迪粉絲量身打造的跨界限量版筆記型電腦，採用了杜卡迪Corse設計元素。

如需瞭解有關聯想技術的更多資訊，請造訪Lenovo ThinkPad、Lenovo Workstations、Lenovo Edge Computing、Lenovo Yoga和Lenovo Ducati 5。

關於聯想

聯想(Lenovo)(HKSE: 992)(ADR:LNVGY)是一家年收入高達500億美元的《財星》世界500大公司，擁有63,000名員工，業務遍及全球180個市場。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們研發出眾多世界級的創新技術，以建設一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化社會。聯想致力於持續研究、設計與製造全球最完備的端對端智慧設備與智慧基礎架構產品組合，引領和賦能智慧化新時代的轉型變革，為全球億萬消費者打造更好的體驗和機會，攜手成就未來。如需瞭解更多公司資訊，請造訪https://www.lenovo.com，或在LinkedIn、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram和微博上關注我們，或者透過StoryHub取得聯想最新動態。

關於杜卡迪

杜卡迪創立於1926年。自1946年起，杜卡迪就以生產配備高性能引擎、造型獨特且搭載領先科技的運動摩托車享譽世界。杜卡迪工廠坐落於波隆那的帕尼加萊區。其車型橫跨多個類別，包括： Diavel、XDiavel、駭客(Hypermotard)、怪獸(Monster)、攬途(Multistrada)、鴒速(SuperSport)、超跑(Panigale)及街霸 (Streetfighter)等系列。2015年公司以推崇創意、彰顯自我的理念推出了全新品牌：自遊(Scrambler)，主要銷售摩托車及其配套零組件、服飾。2020年攬途(Multistrada)V4問世，該款摩托車既是世界上首台搭載前後雷達的機車，也是兩輪摩托世界裡新的里程碑。杜卡迪摩托車以其豐富的零配件和融合了科技感與生活感的服飾暢銷全球90多個國家。2020年，共有48,042輛杜卡迪摩托車駛進用戶家中。杜卡迪長期角逐世界摩托車錦標賽和超級摩托車賽事，自2003年就一直在MotoGP中拼搏，並在2020年榮獲車隊世界冠軍殊榮，在2007年賽季中，公司還同時獲得了車隊世界冠軍及車手總冠軍雙頭銜。在超級摩托車賽事中，獲得了17次車隊及14次車手冠軍頭銜。

1 據MarketWatch賽車市場報告概要，2020年12月發布

LENOVO、YOGA、THINKPAD和THINKSYSTEM是聯想公司的註冊商標。DUCATI是Ducati Motor Holding S.p.A的註冊商標。MOTOGP是Dorna Sports, S.L的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2021，聯想集團有限公司。

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