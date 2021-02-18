联想签约杜卡迪，成为其MotoGP车队冠名合作伙伴

博洛尼亚帕尼加莱镇--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--联想(Lenovo)与杜卡迪(Ducati)今日联合宣布，联想成为杜卡迪世界摩托车锦标赛车队的冠名合作伙伴。同时“杜卡迪联想车队”(Ducati Lenovo Team)新名称也立即生效。此次公布的新一轮三年期合作伙伴关系建立在过去三年关键技术领域合作的累累硕果之上，并将见证日趋重要的先进硬件设备在未来世界摩托车锦标赛中的作用，例如为广泛的大数据分析以及人工智能(AI)和智能软件解决方案提供支持等。自2018年成为杜卡迪的官方技术合作伙伴以来，联想已帮助杜卡迪的工程师和设计师们在极短的时间内将算法与赛车竞赛技术应用到竞赛摩托车与公路摩托车中。

联想高级副总裁Luca Rossi表示：“预计到2025年，全球赛车市场将持续以每年10%的速度增长1，而这在一定程度上是因为IT技术越来越广泛地被运用到日益受数据驱动的摩托车赛事中。正基于此，联想与杜卡迪，两个同样以‘高速、强大性能、不懈创新’为核心价值观的企业，选择将双方的合作关系上升至最高层面。我们期待通过联想‘实现智能化转型’的企业使命，将双方的技术整合到新高度，并在未来几年中，为杜卡迪车队在世界摩托车锦标赛赋能，助其取得更加亮眼的成绩。”

杜卡迪摩托车控股公司(Ducati Motor Holding)首席执行官Claudio Domenicali表示：“在全世界杜卡迪车迷的支持下，我们一如既往地满怀期待与热激情开启新一赛季。在去年的赛季中，我们面临了一系列的复杂局面，以及前所未见的艰难状况，但我们的车手勇往直前，拿下了车队冠军头衔，受此鼓舞，我们今年开局强劲。在2021年的新赛季中，车队有了些变化，首先我们迎来了新的车手：Jack Miller和 Pecco Bagnaia。他们在Pramac Racing车队积累了经验后，在今年成为了我们的新晋队员。自2018年以来，联想一直陪伴我们征战赛场，今年，他们更是成为了‘杜卡迪联想车队’的新冠名合作伙伴。除Jack Miller和 Pecco Bagnaia之外，我们还有来自杜卡迪世界摩托车锦标赛车队的Johann Zarco，以及Enea Bastianini、Luca Marini和Jorge Martin这三位来自Moto2的天才车手。相信他们会成为一支充满朝气且驾驭未来的王者之师。我们期待着3月28日在卡塔尔拉开序幕的2021新赛季，并一如既往#ForzaDucati！”

杜卡迪品牌向来以对技术的纯粹追求，对设计的精益求精，以及对赛车的满腔热血闻名于世，与其合作，大大提升了联想品牌的国际知名度与美誉度。在此次的新一轮合作中，通过帮助杜卡迪拥有更快、更智能、更出色的赛场表现，联想将巩固自己作为全球技术领导者的地位。杜卡迪的世界摩托车锦标赛车队在速度、战绩和竞争力方面有着悠久的传奇历史，对于能够参与书写这样一支传奇车队的未来恢弘史诗，联想也感到十分自豪。

在未来几年，联想和杜卡迪将致力于实现更智能的远程协作以及提供更高性能的驾驶空间，以提高摩托车的速度、灵活性与机动性。这两个品牌正在合作研发一种虚拟桌面基础架构，希望为杜卡迪的工程师们提供始终保持高性能运作的远程工作平台。除此之外，联想和杜卡迪还将在未来探索面向摩托车力学的增强和虚拟现实(AR/VR)技术。

作为自2018年成为杜卡迪的官方技术合作伙伴以来，联想用顶端个人电脑、平板及性能强劲的服务器将一系列顶尖科技加持于杜卡迪的赛车手、摩托车及动力引擎。如运用在MotoGP赛事中的分析及模拟，就是联想紧凑耐用的边缘服务器ThinkSystem™ SE350将数据处理与分析后的成果。凭借升级的处理性能，杜卡迪的工程师可以用人工智能及机器学习追踪模拟数据从而制定出更安全的赛道策略，包括更详尽的轮胎消耗管理。技术人员使用坚固耐用的超薄联想ThinkPad™ P1移动工作站笔记本电脑直接提取和分析摩托车数据。随后工程师在车库里使用ThinkPad笔记本电脑来模拟摩托车的可能设置参数，在这种模式下，效率提升了25%，花费在决策上的时间减少了35%。

联想设计并使用了基于ThinkSystem SD530、SR630和SR650服务器的高性能计算(HPC)集群，这种新的HPC环境有助于减少二十分之一的整体占用空间，并使杜卡迪能够在竞赛速度下运行空气动力和流体动力模式。如此一来，工程师们就能够在确保质量和安全的同时，研发出跑得更快的超级摩托车。

此外，杜卡迪还使用了其他的联想设备，例如，利用ThinkPad P53移动工作站设计公路摩托车和竞赛摩托车；充分利用ThinkPad X1平板电脑的便携性，将其作为地区总监控设备；使用各种流行的Yoga™高级笔记本电脑，用其与车手一起记录比赛情况。在2020年，联想与杜卡迪还将联名产品推向市场，例如联想杜卡迪5 (Lenovo Ducati 5)，这是一款为最狂热的杜卡迪粉丝量身打造的跨界限量版笔记本电脑，采用了杜卡迪Corse设计元素。

如需了解有关联想技术的更多信息，请访问Lenovo ThinkPad、Lenovo Workstations、Lenovo Edge Computing、Lenovo Yoga和Lenovo Ducati 5。

关于联想

联想(Lenovo)(HKSE: 992)(ADR:LNVGY)是一家年收入高达500亿美元的《财富》世界500强公司，拥有63,000名员工，业务遍及全球180个市场。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们研发出众多世界级的创新技术，以建设一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化社会。联想致力于持续研究、设计与制造全球最完备的端到端智能设备与智能基础架构产品组合，引领和赋能智能化新时代的转型变革，为全球亿万消费者打造更好的体验和机遇，携手成就未来。如需了解更多公司信息，请访问https://www.lenovo.com，或在LinkedIn、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram和微博上关注我们，或者通过StoryHub获取联想最新动态。

关于杜卡迪

杜卡迪创立于1926年。自1946年起，杜卡迪就以生产配备高性能引擎、造型独特且搭载领先科技的运动摩托车享誉世界。杜卡迪工厂坐落于博洛尼亚的帕尼加莱区。其车型横跨多个类别，包括： Diavel、XDiavel、骇客(Hypermotard)、怪兽(Monster)、揽途(Multistrada)、 鸰速(SuperSport)、超跑(Panigale)及街霸 (Streetfighter)等系列。2015年公司以推崇创意、彰显自我的理念推出了全新品牌：自游(Scrambler)，主要销售摩托车及其配套零部件、服饰。2020年揽途(Multistrada)V4问世，该款摩托车既是世界上首台搭载前后雷达的机车，也是两轮摩托世界里新的里程碑。杜卡迪摩托车以其丰富的零配件和融合了科技感与生活感的服饰畅销全球90多个国家。2020年，共有48,042辆杜卡迪摩托车驶进用户家中。杜卡迪长期角逐世界摩托车锦标赛和超级摩托车赛事，自2003年就一直在MotoGP中拼搏，并在2020年荣获车队世界冠军殊荣，在2007年赛季中，公司还同时获得了车队世界冠军及车手总冠军双头衔。在超级摩托车赛事中，获得了17次车队及14次车手冠军头衔。

1 据MarketWatch赛车市场报告概要，2020年12月发布

LENOVO、YOGA、THINKPAD和THINKSYSTEM是联想公司的注册商标。DUCATI是Ducati Motor Holding S.p.A的注册商标。MOTOGP是Dorna Sports, S.L的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2021，联想集团有限公司。

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