Andersen Global與稅務和法律事務所合作，進軍巴基斯坦市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與稅務和法律事務所Septentrio Global Consulting (SgC)簽署合作協定,進軍巴基斯坦市場,進一步擴大該組織的全球平臺在南亞的業務版圖。

SgC事務所(前身為Samdani & Qureshi)由其董事總經理Farrukh Karim Qureshi於1985年創立,最初是全方位服務型法律事務所。最近,SgC整合稅務業務而強化了自身實力,整合工作由Rashid Ibrahim領導。該事務所還建立了適當爭端解決和防範國際中心(International Centre for Appropriate Dispute Resolution and Prevention),由Nudrat E. Piracha博士領導。SgC事務所總部位於伊斯蘭馬巴德,服務領域廣泛,涵蓋稅務、法律、管理和財務顧問服務、人力資源管理、風險管理,以及適當的爭端解決和防範解決方案。事務所客戶包括本國和國際層面的公共、私人及社會部門。

Farrukh表示:「在業務的核心,我們是由關係驅動的,我們的目標是成為巴基斯坦稅務和法律服務的標竿。我們內部管理透明,致力於為客戶提供一流的解決方案,這些都非常符合Andersen Global的價值觀和願景。雙方的合作可強化我們提供的資源品質,讓我們可以依據自身實力為全球客戶提供無縫服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示:「Farrukh和他的團隊在巴基斯坦打造了強大的事務所,而我們的相同願景則為雙方協調一致的工作關係奠定了牢固的基礎。SgC團隊對管理工作的投入以及獨立發展業務的能力令我們印象深刻,他們提供的綜合性服務範圍非常廣泛,為我們在該地區的進一步擴張做好了充足準備。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織,其成員公司在法律上各自獨立,並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立,目前在全球擁有逾7,000名專業人士,並透過其成員公司和合作公司在逾247個地點發展業務。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。