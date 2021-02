Andersen Global与税务和法律事务所合作，进军巴基斯坦市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通过与税务和法律事务所Septentrio Global Consulting (SgC)签署合作协议,Andersen Global进军巴基斯坦市场,进一步提升了该组织的全球平台在南亚的业务版图。

SgC事务所(前身为Samdani & Qureshi)于1985年由其董事总经理Farrukh Karim Qureshi创立,最初是一家全服务型律师事务所。最近,SgC通过税务业务方面的整合增强了自身实力,整合工作由Rashid Ibrahim主导。该事务所还建立了适当争端解决和预防国际中心(International Centre for Appropriate Dispute Resolution and Prevention),由Nudrat E. Piracha博士领导。SgC事务所总部位于伊斯兰堡,服务领域广泛,涵盖税务、法律、管理和财务咨询、人力资源管理、风险管理,以及适当的争端解决和预防解决方案。事务所客户包括本国和国际层面的公共、私营及社会部门。

Farrukh表示:“在业务的核心层上,我们是由关系驱动的,我们的目标是成为巴基斯坦税务和法律服务行业的标杆。我们内部管理透明,致力于为客户提供一流的解决方案,这些都非常符合Andersen Global的价值观和愿景。双方的合作增强了我们提供的资源质量,让我们可以依据自身实力为全球客户提供无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示:“Farrukh和他的团队在巴基斯坦打造了强大的事务所,而我们的相同愿景则为双方协调一致的工作关系奠定了牢固的基础。SgC团队对管理工作的投入以及独立开展业务的能力令我们印象深刻,他们提供的综合性服务覆盖范围非常广泛,为我们在该地区的进一步拓展做好了充足准备。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织,其成员公司在法律上各自独立,并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立,目前在全球拥有逾7,000名专业人士,并通过其成员公司和合作公司在逾247个地点开展业务。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。