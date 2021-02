Reckitt Benckiser standardisiert auf die kommerziellen Cloud-Anwendungen von Veeva und treibt damit die digitale Exzellenz weltweit voran

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass RB (Reckitt Benckiser), ein führender Anbieter von Hygiene-, Gesundheits- und Ernährungsprodukten, Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats einsetzt, um seine weltweite digitale Transformation voranzutreiben. Mit Veeva CRM und Vault PromoMats bringt RB Multi-Channel-Interaktionen und Inhalte zusammen, um seine kommerzielle Strategie voranzubringen und digitale Exzellenz auf der ganzen Welt voranzutreiben.

„Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats können wir unsere Beziehungen zu Ärzten und medizinischem Fachpersonal stärken, indem wir die beste Kundenerfahrung über alle digitalen Kanäle hinweg bieten“, sagt Nick Cheesman, Senior Vice President für die Bereiche IT, Gesundheit, Ernährung, eRB und den Großraum China bei RB. „Wir haben jetzt die kommerziellen und technologischen Grundlagen geschaffen, um digitale Interaktionen mit Gesundheits- und medizinischem Fachpersonal zu ermöglichen. Im Zuge der Pandemie hat sich dies noch beschleunigt.“

RB ersetzte mehrere Systeme durch Veeva CRM, um auf eine einzige Anwendung für digitale Inhalte, Interaktionen und Umsetzung zu standardisieren. Durch die vollständige Transparenz der Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (HCPs) erhalten die Außendienstteams Einblicke in Echtzeit, um intelligentere, maßgeschneiderte Interaktionen über digitale Kanäle zu ermöglichen.

Vault PromoMats vereint digitales Asset-Management mit medizinischer, rechtlicher und behördlicher Kontrolle, um die globale Wiederverwendung von Inhalten zu verbessern und die Compliance von der Erstellung bis zur Distribution in mehreren Kanälen zu gewährleisten. Die nahtlose Integration mit Veeva CRM ermöglicht es RB, schnell regelkonforme, genehmigte Inhalte zu liefern, damit die Mitarbeiter relevante und zeitgerechte Interaktionen mit HCPs durchführen können.

„RB ist führend im Bereich der digitalen Kommunikation mit dem Ziel, die Kunden dort zu erreichen, wo sie sind, mit den Informationen und Produkten, die sie benötigen“, sagt Rohan Poole, Direktor für kommerzielle Strategie bei Veeva. „Das fortschrittliche digitale Interaktionsmodell von RB ermöglicht es ihnen, eine höhere Effektivität im Außendienst und eine personalisierte Erfahrung für medizinische Fachkräfte über digitale Kanäle zu erreichen.“

Sehen Sie sich die exklusiven Inhalte des Veeva Commercial & Medical Summit Online in Europa (Veeva-Online-Gipfel für Handel und Medizin in Europa) an und erfahren Sie, wie Veeva führenden Life-Science-Unternehmen hilft, digitale Exzellenz im kommerziellen Bereich zu erreichen. Registrieren Sie sich unter veeva.com/Summit, um Zugang zu den On-Demand-Sitzungen zu erhalten.

Über RB

RB* verfolgt das Ziel, zu beschützen, zu heilen und zu ernähren und strebt dabei unermüdlich nach einer saubereren und gesünderen Welt. Wir kämpfen dafür, dass der Zugang zu hochwertiger Körperpflege, Wellness und Ernährung für jeden ein Recht und kein Privileg ist.

RB ist stolz darauf, eine Reihe von vertrauenswürdigen Marken zu führen, die in Haushalten in mehr als 190 Ländern zu finden sind. Dazu gehören Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Air Wick und mehr. Weltweit werden 20 Millionen RB-Produkte pro Tag von Verbrauchern gekauft.

Die Leidenschaft von RB, Verbraucher und Menschen an erste Stelle zu rücken, neue Möglichkeiten zu suchen, in allem, was wir tun, nach Exzellenz zu streben und mit all unseren Partnern den gemeinsamen Erfolg auszubauen und dabei immer das Richtige zu tun, ist das, was die Arbeit unserer über 42.000 vielfältigen und talentierten Kollegen weltweit antreibt.

*RB ist der Handelsname der „Reckitt Benckiser“-Unternehmensgruppe

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verschrieben und bedient mehr als 950 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risikofaktoren“ („Risk Factors“) und „Stellungnahme und Analyse der Unternehmensleitung zur finanziellen Lage und den Geschäftsergebnissen“ („Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“) in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangenen Zeitraum enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.