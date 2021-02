AXA Spain sceglie Akur8 per trasformare il processo di determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Akur8, una società che ha sviluppato una soluzione tecnologica basata sull’intelligenza artificiale, e AXA Spain hanno stretto una partnership finalizzata al perfezionamento del processo di determinazione dei prezzi di AXA Spain. Questo accordo è il primo siglato da Akur8 in Spagna, uno dei mercati delle assicurazioni più competitivo in Europa, e le consente di proseguire nella sua espansione in Europa – sono già sei i paesi in cui attualmente è presente.

Pensata per le società di assicurazione, la soluzione di Akur8 ne perfeziona i processi di determinazione dei prezzi automatizzando la modellazione della richiesta e del rischio grazie a una tecnologia proprietaria, trasparente, basata sull’intelligenza artificiale. Il vantaggio chiave per le società di assicurazione è un rapporto velocità-accuratezza maggiore, senza andare a scapito della trasparenza e del controllo dei modelli creati.

AXA Spain è una società di assicurazione di prestigio in Spagna, con più di tre milioni di assicurati. Grazie a questa partnership, AXA Spain sarà in grado di accelerare notevolmente il time-to-market, offrendo ai clienti prezzi più mirati con un grado superiore di personalizzazione, al tempo stesso promuovendo la trasformazione digitale nel loro spazio.

“Akur8 è estremamente lieta di annunciare la sigla di questo accordo con AXA Spain, che le mette a disposizione una soluzione avanzata che porta la strutturazione dei prezzi a un livello interamente nuovo e promuove l’innovazione in un processo, come quello di determinazione dei prezzi, a elevato contenuto strategico. AXA Spain sta compiendo un’operazione pionieristica sul mercato spagnolo per offrire ai clienti prezzi più trasparenti e su misura”, commenta Samuel Falmagne, Ceo di Akur8.

“La creazione di una partnership in Spagna rappresenta una pietra miliare nell’espansione di Akur8, rafforzando la nostra presenza in Europa. AXA Spain metterà in grado il suo team di 36 attuari specializzati nella determinazione dei prezzi di mettere a frutto Akur8 in tutti i rami: personale, commerciale e sanitario, per business sia diretti che di intermediazione”, spiega Brune de Linares, Direttore vendite presso Akur8.

“La partnership stretta con Akur8 rafforza il nostro impegno orientato al cliente, consentendoci di offrire il massimo livello di personalizzazione possibile ai nostri assicurati, un pilastro della nostra strategia in Spagna. Illustra anche l’impulso che diamo alla differenziazione tramite l’innovazione e la trasformazione digitale, particolarmente in tempi complessi”, aggiunge Nuria Fernández, Direttrice Ufficio attuariale e Offerte ai clienti retail presso AXA Spain.

“Akur8 consente una riduzione dei tempi di modellazione, mettendoci in grado di creare nuovi prezzi molto più rapidamente e riducendo notevolmente il time-to-market, al contempo aumentando la produttività dei nostri specialisti”, conclude Enrique Rodríguez, Direttore Ufficio attuariale personale presso AXA Spain.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando il processo di determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi grazie a una soluzione IA trasparente, ineguagliata, che automatizza la modellazione per le società di assicurazione senza andare a scapito della trasparenza e del controllo completi dei modelli creati, come richiesto dagli enti normativi in tutto il mondo. Akur8 è l’unica soluzione sul mercato che armonizza i campi del Machine Learning e della matematica attuariale, consentendo l’ottimizzazione dei prezzi in base al customer lifetime value.

Informazioni su AXA Spain

AXA Spain, un’impresa del gruppo AXA, è una delle principali società di assicurazione spagnole, con un volume di 2,7 miliardi di euro in premi nel 2019, specialmente nei rami non vita, più di 3 milioni di clienti e 7.000 punti vendita. La strategia di AXA Spain è basata su un approccio multicanale e si appoggia a due pilastri – la prossimità a intermediari e clienti, e la massima personalizzazione possibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.