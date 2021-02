AXA Spain wählt Akur8 für Neugestaltung der Versicherungspreisbildung

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Akur8, eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende technologische Lösung, und AXA Spain gehen in Partnerschaft, um das Preisbildungsverfahren von AXA Spain zu verbessern. Der Abschluss ist die erste Partnerschaft von Akur8 in Spanien, einer der wettbewerbsintensivsten Versicherungsmärkte Europas, und verdeutlicht das Expansionsbestreben des Unternehmens, das aktuell in sechs Ländern vertreten ist.

Die speziell für Versicherungsanbieter entwickelte Lösung von Akur8 verbessert das Preisbildungsverfahren, indem es die Risiko- und Nachfrage-Modellierung mithilfe transparenter eigens entwickelter KI-Technologie automatisiert. Der Hauptvorteil für Versicherer ist ein höheres Geschwindigkeits-Genauigkeits-Verhältnis, während volle Transparenz und die Kontrolle über die erstellten Modelle erhalten bleiben.

AXA Spain ist mit mehr als drei Millionen Versicherten ein führender Versicherer in Spanien. Dank dieser Partnerschaft ist AXA Spain in der Lage, zum einen die Markteinführungszeit wesentlich zu verkürzen, zum anderen eine gezielte, stärker auf Kunden abgestimmte Preisgestaltung zu bieten, während die Gesellschaft den digitalen Wandel in ihrem Umfeld vorantreibt.

„Akur8 ist über die Partnerschaft mit AXA Spain hocherfreut und wird der Gesellschaft eine hochmoderne Lösung bieten, die eine ausgeklügelte Preisgestaltung auf einem komplett neuen Niveau ermöglicht und mehr Innovation in einen so strategischen Prozess wie Preisbildung einbringt. AXA Spain spielt mit der Einführung transparenter und auf Kunden zugeschnittener Preise eine Vorreiterrolle auf dem spanischen Markt“, so Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

„Der Eingang einer Partnerschaft in Spanien ist ein wichtiger Meilenstein für den Expansionskurs von Akur8 und wird unsere Präsenz in Europa verstärken. AXA Spain wird sein Team von 36 Versicherungsmathematikern befähigen, Akur8 über sämtliche Sparten hinweg zu nutzen: im persönlichen, gewerblichen und gesundheitlichen Bereich, sowohl im direkten als auch vermittelten Versicherungsgeschäft“, so Brune de Linares, Leiter Verkauf bei Akur8.

„Unsere Partnerschaft mit Akur8 bestätigt unser Engagement für Kundenorientierung und erlaubt es uns, unseren Versicherungsnehmern so viel Personalisierung wie möglich zu bieten, ein grundlegendes Prinzip unserer Strategie in Spanien. Es verdeutlicht weiterhin unser Streben nach Differenzierung durch Innovation und digitale Transformation, insbesondere in schwierigen Zeiten“, sagt Nuria Fernández, Retail Customer Offer Director und Actuarial Director bei AXA Spain.

„Akur8 ermöglicht eine Reduzierung der Modellierungszeit und erlaubt es uns, neue Preise schneller zu gestalten, während wir die Markteinführungszeit reduzieren und die Produktivität unseres Teams steigern“, so Enrique Rodríguez, Head of Personal Actuarial Department bei AXA Spain.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisbildung durch transparente künstliche Intelligenz (KI). Akur8 entwickelte eine einzigartige auf KI basierende Versicherungspreisbildungslösung, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die maschinelles Lernen und versicherungstechnische Welten in Einklang bringt - und dabei eine CLV-basierte (Customer Lifetime Value, bezogen auf den Kundengesamtwert) Preisoptimierung ermöglicht.

Über AXA Spain

AXA Spain, ein Mitgliedsunternehmen von AXA, ist ein führender Versicherungsanbieter in Spanien mit einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro an Prämien im Jahr 2019, insbesondere im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Die Gesellschaft hat mehr als drei Millionen Kunden und 7.000 Verkaufsstellen. Die Strategie von AXA Spain basiert auf einem Multichannel-Ansatz und stützt sich auf zwei Säulen, nämlich Vermittler und Nähe zum Kunden sowie höchste Personalisierung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.