AXA Spanje kiest voor Akur8 om hun prijsbepalingsproces voor verzekeringen te transformeren

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Akur8, een op kunstmatige intelligentie gebaseerde technologische oplossing, en AXA Spanje gaan een partnerschap aan om bij te dragen aan de verbetering van het prijsbepalingsproces van AXA Spanje. Deze deal markeert het eerste partnerschap van Akur8 in Spanje, een van Europa's meest competitieve verzekeringsmarkten, en het streven naar uitbreiding van Akur8 in Europa, met tot nu toe zes landen waar de oplossing te vinden is.

De oplossing van Akur8 is speciaal ontwikkeld voor verzekeraars en verbetert hun prijsbepalingsprocessen door risico- en vraagmodellering te automatiseren met behulp van transparante eigen AI-technologie. Het belangrijkste voordeel voor verzekeraars is een grotere snelheid en nauwkeurigheid, terwijl volledige transparantie en controle over de gemaakte modellen behouden blijft.

AXA Spanje is een toonaangevende verzekeraar in Spanje, met meer dan 3 miljoen polishouders. Met dit partnerschap zal AXA Spanje haar time-to-market aanzienlijk kunnen versnellen door meer gerichte prijzen met een hogere mate van personalisatie aan hun klanten aan te bieden en tegelijkertijd de digitale transformatie in hun sector te bevorderen.

“Akur8 is verheugd om deze samenwerking met AXA Spanje aan te kondigen en hen te voorzien van een state-of-the-art oplossing om de verfijning van prijzen naar een geheel nieuw niveau te tillen en de innovatie te versterken in het strategische proces van de prijsstelling. AXA Spanje neemt het voortouw op de Spaanse markt om meer transparante en goed afgestemde prijzen aan hun klanten te bieden,” aldus Samuel Falmagne, CEO bij Akur8.

“Het aangaan van een partnerschap in Spanje is een geweldige mijlpaal voor de uitbreiding van Akur8 en versterkt onze voetafdruk in Europa. AXA Spanje zal haar team met 36 prijsactuarissen in staat stellen om gebruik te maken van Akur8 in alle lijnen: persoonlijk, commercieel en gezondheid, zowel voor directe als voor intermediaire zaken,” stelt Brune de Linares, Chief of Sales bij Akur8.

“Ons samenwerkingsverband met Akur8 versterkt onze toewijding aan klantgerichtheid, waardoor we onze polishouders zoveel mogelijk personalisatie kunnen bieden, een fundamentele pilaar van onze strategie in Spanje. Het illustreert bovendien onze impuls voor differentiatie door middel van innovatie en digitale transformatie, vooral in complexe tijden,” verklaart Nuria Fernández, Retail Customer Offer Director en Actuarial Director bij AXA Spain.

"Akur8 zorgt voor een verkorting van de modelleringstijd, waardoor we veel sneller nieuwe prijzen kunnen bepalen en onze time-to-market aanzienlijk verkorten, terwijl de productiviteit van ons team toeneemt," merkt Enrique Rodríguez, hoofd van de Personal Actuarial Department bij AXA Spanje, op.

Over Akur8

Akur8 zorgt voor een revolutie in verzekeringsprijzen met transparante AI. Akur8 heeft een unieke AI-gebaseerde oplossing voor verzekeringsprijzen ontwikkeld die modellering voor verzekeringsmaatschappijen automatiseert en tegelijkertijd volledige transparantie en controle behoudt over de gemaakte modellen, zoals vereist door toezichthouders wereldwijd. Akur8 is de enige oplossing op de markt die Machine Learning en actuariële werelden met elkaar verenigt, waardoor prijsoptimalisatie op basis van Customer Lifetime Value mogelijk wordt.

Over AXA Spanje

AXA Spanje, een lid van AXA, is een toonaangevende verzekeringsspeler in Spanje met een premievolume van € 2,7 miljard in 2019, vooral in niet-levensverzekeringen, met meer dan 3 miljoen klanten en 7.000 verkooppunten. De strategie van AXA Spanje is gebaseerd op een meerkanaalsbenadering en steunt op twee hoofdpijlers, namelijk tussenpersonen en de nabijheid van klanten, evenals maximale personalisatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.