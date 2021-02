Natera en Personalis werken samen voor gepersonaliseerde monitoring in oncologie

MENLO PARK, Californië EN SAN CARLOS, Californië, VS--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider in geavanceerde genomica voor kanker, en Natera, Inc. (Nasdaq: NTRA), een wereldleider in celvrije DNA-testen, hebben vandaag aangekondigd dat de twee bedrijven een partnerschap zijn aangegaan op het gebied van gepersonaliseerde oncologie. Het partnerschap combineert de NeXT-tumorprofilering- en diagnostische producten van Personalis met het gepersonaliseerde ctDNA-platform Signatera™ van Natera voor het volgen van behandelingen en de beoordeling van moleculaire residuele ziekten (molecular residual disease, MRD).

Onder deze niet-exclusieve overeenkomst valideert Natera het ontwerp van Signatera gepersonaliseerde ctDNA-analyses met behulp van gematchte tumor- en normale exoomsequentiegegevens van Personalis, en is Natera verantwoordelijk voor commercialisering. De overeenkomst heeft betrekking op MRD-testen voor zowel klinisch gebruik als onderzoeksdoeleinden.

“Dit vertegenwoordigt een nieuwe stap voorwaarts in de visie van Natera voor Signatera, als een gepersonaliseerd monitoring- en MRD-platform dat kan worden geschaald en robuust kan worden geïntegreerd met hoogwaardige exome-schaal weefselsequencing-analyses wereldwijd, waarvan NeXT van Personalis een toonaangevend voorbeeld is”, aldus Solomon Moshkevich, algemeen directeur oncologie van Natera. “We zijn verheugd om met hen samen te werken en de toegang van Signatera uit te breiden naar een nieuwe reeks potentiële klanten.”

“Het NeXT Platform™ vult Signatera aan door geavanceerde tumoranalyse aan te bieden met uitgebreide dekking voor alle 20.000 genen”, zei Richard Chen, Chief Scientific Officer van Personalis. “We zijn verheugd om samen te werken met Natera aan deze gevoelige tumor-geïnformeerde benadering om de detectie van moleculaire restziekten bij kanker te versnellen.”

Over Natera

Natera is een pionier en wereldleider op het gebied van celvrije DNA-testen op basis van een eenvoudige bloedafname. De missie van het bedrijf is om het beheer van ziekten wereldwijd te veranderen met de nadruk op de gezondheid van vrouwen, oncologie en orgaangezondheid. Natera exploiteert ISO 13485-gecertificeerde en CAP-geaccrediteerde laboratoria die zijn gecertificeerd onder de Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) in San Carlos, Californië en Austin, Texas. Het biedt gepatenteerde genetische testdiensten om verloskundigen, transplantatieartsen, oncologen en kankeronderzoekers, inclusief biofarmaceutische bedrijven en genetische laboratoria, te informeren via het cloudgebaseerde softwareplatform. Ga voor meer informatie naar natera.com. Volg Natera op LinkedIn​.

Toekomstgerichte uitspraken

Alle verklaringen anders dan verklaringen van historische feiten in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en zijn geen verklaring dat de plannen, schattingen of verwachtingen van Natera zullen worden gerealiseerd. Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen van Natera op de datum van dit persbericht en Natera wijst elke verplichting af om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen, inclusief met betrekking tot onze inspanningen om nieuwe productaanbiedingen te ontwikkelen en op de markt te brengen, ons vermogen om met succes de vraag naar en de inkomsten voor ons product te vergroten, onze verwachtingen van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en prestaties van onze testen, of van de voordelen van onze testen en productaanbiedingen voor patiënten, leveranciers en betalers, of ons vermogen om de samenwerking met succes uit te voeren. Bijkomende risico's en onzekerheden worden gedetailleerder besproken in ‘Risicofactoren’ in de recente deponeringen van Natera op de formulieren 10-K en 10-Q en in andere deponeringen die Natera van tijd tot tijd bij de SEC indient. Deze documenten zijn beschikbaar op www.natera.com/investors en www.sec.gov​

Contactpersonen bij Natera

Investeerdersrelaties: Mike Brophy, CFO, Natera, Inc., 510-826-2350

Media: Paul Greenland, VP of Corporate Marketing, Natera, Inc., pr@natera.com

Over Personalis

Personalis, Inc. is een leider in populatie-sequencing en kankergenomica, met een focus op data, schaal, efficiëntie en kwaliteit. Personalis exploiteert een van de grootste sequencing-operaties wereldwijd en is momenteel de enige leverancier van sequencing van het VA MVP. In de oncologie transformeert Personalis de ontwikkeling van behandelingen van de volgende generatie door het verschaffen van uitgebreide moleculaire gegevens over de kanker en immuunrespons van elke patiënt. Het ImmunoID NeXT Platform® van Personalis® is ontworpen om zich aan de complexe en voortdurend ontwikkelende inzichten in kanker aan te passen en om haar farmaceutische klanten te voorzien van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem op basis van een enkel weefselmonster. Het klinische laboratorium van Personalis is GxP-conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Bezoek voor meer informatie www.personalis.com en volg Personalis op Twitter (@PersonalisInc).

Toekomstgerichte uitspraken

Alle verklaringen in dit persbericht die niet historisch zijn, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' in de betekenis van de Amerikaanse effectenwetgeving, inclusief verklaringen met betrekking tot attributen of voordelen van Personalis NeXT Platform (inclusief met betrekking tot de koppeling met het Signatera-platform), verwachte voordelen van het partnerschap tussen Personalis en Natera, de zakelijke kansen van het bedrijf, leiderschap of groei, of andere toekomstige gebeurtenissen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen brengen risico's en onzekerheden met zich mee, inclusief die met betrekking tot de COVID-19-pandemie, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten of verwachtingen die door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in de deponeringen van Personalis bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief de meest recente rapporten van Personalis op de formulieren 8-K, 10-K en 10-Q, de registratieverklaring van het bedrijf op Form S- 3, ingediend op 30 december 2020, en het prospectussupplement van het bedrijf, ingediend op 27 januari 2021, en omvatten de rapporten die worden vermeld onder de titel 'Risicofactoren'. Personalis wijst elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken af.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.