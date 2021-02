Natera e Personalis stringono una collaborazione per il monitoraggio personalizzato nel ramo dell’oncologia

MENLO PARK, California, e SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), leader nel ramo della genomica avanzata dei tumori, e Natera, Inc. (Nasdaq: NTRA), leader globale nel settore delle analisi del DNA libero, hanno annunciato in data odierna di aver stretto una collaborazione nel campo dell’oncologia personalizzata. Ai sensi di tale collaborazione, i prodotti diagnostici e per la caratterizzazione dei tumori NeXT di Personalis verranno abbinati alla piattaforma di analisi personalizzata del DNA tumorale circolante (circulating tumor DNA, ctDNA) Signatera™ di Natera per il monitoraggio terapeutico e la valutazione della malattia molecolare residua (molecular residual disease, MRD).

Ai sensi di questo accordo non esclusivo, Natera convaliderà la configurazione dei test per l’analisi personalizzata del ctDNA eseguiti tramite Signatera usando dati corrispondenti derivati dal sequenziamento dell’esoma delle cellule normali e tumorali di Personalis, ove Natera sarà responsabile della commercializzazione. L’accordo riguarda i test per la valutazione della MRD a scopi sia clinici che di ricerca.

“Trattasi di un ulteriore passo avanti nella concretizzazione della visione di Natera in merito a Signatera quale piattaforma per la valutazione della MRD e il monitoraggio personalizzati che può essere scalata e pienamente integrata con test per l’analisi di campioni tissutali a livello di esoma d’alta qualità in tutto il mondo, di cui la piattaforma NeXT di Personalis costituisce un ottimo esempio”, ha commentato Solomon Moshkevich, direttore generale della divisione Oncologia presso Natera. “Accogliamo con vivo entusiasmo questa opportunità di collaborazione per estendere l’accesso a Signatera a un nuovo gruppo di potenziali clienti”.

“La piattaforma NeXT (NeXT Platform™) andrà a integrare Signatera attraverso l’offerta di analisi avanzate dei tumori con una copertura ampliata che comprende tutti e 20.000 i geni”, ha affermato Richard Chen, direttore scientifico presso Personalis. “Siamo molo lieti di poter collaborare con Natera a questo approccio sensibile ’informato dai tumori’ per accelerare il rilevamento di malattia residua molecolare nel cancro”.

Natera è un pioniere e leader globale nel ramo delle analisi del DNA tramite un semplice prelievo di sangue. La missione perseguita dalla società consiste nel trasformare la gestione delle malattie in tutto il mondo, in particolar modo nelle aree della salute femminile, dell’oncologia e della salute degli organi. Natera gestisce dei laboratori a San Carlos in California e ad Austin in Texas dotati della certificazione ISO 13485 e accreditati dal Collegio dei Patologi Americani (College of American Pathologists, CAP) in conformità alla legge statunitense d’emendamento in materia di miglioramento dei laboratori clinici (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA). Essa offre servizi di analisi genetiche per informare medici specializzati in ostetricia e trapiantologia, oncologi, ricercatori sul cancro, nonché imprese biofarmaceutiche e laboratori di genetica attraverso la sua piattaforma software basata su cloud. Per maggiori informazioni visitate natera.com. Seguite Natera su LinkedIn.

Tutte le dichiarazioni, eccezione fatta per quelle che si riferiscono a fatti storici, contenute nel presente comunicato stampa costituiscono dichiarazioni di previsione e non garantiscono la concretizzazione effettiva dei piani, delle stime o delle aspettative di Natera. Siffatte dichiarazioni di previsione rispecchiano le aspettative di Natera alla data di pubblicazione del presente comunicato stampa e Natera declina qualsiasi obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni di previsione. Le suddette dichiarazioni di previsione sono soggette a rischi e incertezze noti e non noti, in conseguenza dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli previsti, compresi quelli relativi agli sforzi da noi attuati per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, la nostra capacità di aumentare la domanda e il fatturato generato dalla vendita dei nostri prodotti, le nostre aspettative in merito all’affidabilità, all’accuratezza e alle prestazioni dei nostri test o ai benefici derivabili dai nostri test e prodotti per i pazienti, i fornitori e i pagatori, o la nostra capacità di esecuzione a buon fine dell’accordo di collaborazione. Rischi e incertezze aggiuntivi sono discussi in termini più particolareggiati nella sezione "Fattori di rischio" nei documenti depositati di recente da Natera tramite i moduli 10-K e 10-Q e in altri documenti che Natera deposita di quando in quando presso l’ente statunitense SEC. I suddetti documenti sono disponibili agli indirizzi www.natera.com/investors e www.sec.gov.

Personalis, Inc., leader nel sequenziamento a livello di popolazione e genomica dei tumori, opera dando priorità a dati, portata, efficienza e qualità. Personalis gestisce una delle più estese iniziative di sequenziamento a livello globale ed è al momento l’unico fornitore di servizi di sequenziamento per il programma denominato ’Million Veterans Program’ del Dipartimento degli affari dei veterani (Department of Veterans Affairs Million Veteran Program, VA MVP) degli Stati Uniti. Nel ramo dell’oncologia, Personalis sta trasformando lo sviluppo di terapie di prossima generazione mediante l’offerta di dati molecolari più completi sulla risposta immunitaria e sulla risposta del tumore del singolo paziente. La Piattaforma ImmunoID NeXT® di Personalis® è stata sviluppata per adeguarsi a nozioni complesse e in continua evoluzione sui tumori fornendo alle imprese biofarmaceutiche sue clienti informazioni su tutti gli all’incirca 20.000 geni umani insieme al relativo sistema immunitario, derivate da un singolo campione tissutale. Il Laboratorio clinico di Personalis è conforme ai regolamenti vigenti in materia di buone pratiche (GxP) oltre ad essere dotato delle certificazioni CLIA’88 e CAP. Per ulteriori informazioni visitate www.personalis.com e seguite Personalis su Twitter (@PersonalisInc).

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici sono da considerarsi “dichiarazioni di previsione” ai sensi di quanto sancito dalla normativa statunitense sugli strumenti finanziari, comprese le dichiarazioni riguardanti gli attributi o i benefici associati alla piattaforma NeXT di Personalis (compresa l’integrazione con la piattaforma Signatera), i benefici attesi generati dalla collaborazione tra Personalis e Natera, le opportunità commerciali di Personali, la sua posizione di leadership o crescita o altri eventi futuri. Siffatte dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, compresi quelli associati alla pandemia di COVID-19, in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale dalle aspettative o dai risultati attesi descritti, in maniera implicita o esplicita, in tali dichiarazioni. I fattori che potrebbero influire in misura sostanziale sui risultati effettivi sono riportati nei documenti depositati da Personalis presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission, comprese le relazioni aziendali più recenti di Personalis contenute nei Moduli 8-K, 10-K e 10-Q, e la dichiarazione di registrazione della società contenuta nel modulo S-3 depositata in data 30 dicembre 2020 e il prospetto informativo della società depositato in data 27 gennaio 2021 e comprendono quelli elencati nella sezione intitolata “Fattori di rischio”. Personalis declina qualsiasi obbligo di aggiornamento di dette dichiarazioni di previsione.

