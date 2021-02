OneStream Software et PwC UK annoncent un partenariat pour aider les organisations à surmonter la complexité et à stimuler la transformation financière au Royaume-Uni et dans la région EMEA

ROCHESTER, Michigan--(BUSINESS WIRE)--OneStream Software, un chef de file des solutions de gestion de la performance pour les entreprises de taille moyenne et les très grandes entreprises, et PwC UK, annoncent aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique pour le marché britannique. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise de PwC en tant que leader des services de conseils aux entreprises et technologiques et sur le logiciel nuagique unifié de OneStream en vue de soutenir des activités diverses, allant de la fourniture de projets au marketing et à la collaboration stratégique.

"Le Royaume-Uni est un marché important pour OneStream Software et nous sommes ravis d'accueillir PwC UK au sein de notre écosystème de partenaires", déclare Stephanie Cramp, VP principale des alliances mondiales chez OneStream Software. "Nous sommes heureux de travailler avec PwC pour aider les organisations au Royaume-Uni et de toute la région EMEA à surmonter la complexité et transformer leur processus financiers en s'appuyant sur notre plateforme financière intelligente dans l'optique de remplacer de nombreuses applications existantes, ainsi que des solutions et des feuilles de travail à vocation ponctuelle."

Dans le cadre de ce partenariat, PwC UK renforcera le déploiement de OneStream pour nos clients communs au Royaume-Uni, mais aussi dans toute la région EMEA. PwC UK mettra également à profit son expertise sectorielle et locale afin de créer des solutions spécifiques inédites au côté de OneStream pour tous les acteurs du marché.

"Nous pensons qu'une combinaison entre la solution de gestion de la performance d'entreprise de OneStream et l'expertise sectorielle, fonctionnelle et opérationnelle de PwC peut être un véritable catalyseur pour changer la donne en matière d'efficience, de croissance rentable et de prise de décisions pour nos clients. Nous observons déjà les retombées positives de cette alliance chez un certain nombre de nos clients et nous nous réjouissons à l'idée de pérenniser cette collaboration avec OneStream", déclare Dan Bell, associé, chef de la gestion de la performance d'entreprise chez PwC UK.

"Nous sommes ravis de cette alliance avec PwC UK, en particulier en raison de l'expertise sectorielle et des meilleures pratiques qu'elle apportera aux clients OneStream sur ce marché important", déclare Matt Rodgers, vice-président principal et directeur général EMEA chez OneStream Software. "Ce partenariat permettra à OneStream de renforcer ses capacités dans la région EMEA et soutiendra notre mission d'assurer 100% de réussite à nos clients du monde entier."

Pour de plus amples renseignements sur l'alliance PwC UK-OneStream, veuillez visiter: www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners et https://www.pwc.co.uk/press-room.html.

À propos de OneStream Software

OneStream Software fournit une plateforme financière intelligente à la pointe du marché réduisant la complexité des opérations financières. OneStream Software met en valeur le pouvoir de la finance en proposant une solution de gestion du rendement de l'organisation (CPM) qui unifie la planification, la clôture des comptes et la consolidation, le reporting, et l'analyse via une solution unique et extensible. Nous fournissons aux entreprises des informations financières et opérationnelles permettant de soutenir une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Le tout dans une plateforme cloud conçue pour évoluer et s’adapter durablement à l’entreprise.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant appuyé par le fond d’investissement KKR. Comptant plus de 600 clients, 200 partenaires et plus de 700 employés, notre mission principale est de générer 100 % de réussite client.

À propos de PwC UK

Chez PwC, notre objectif est de générer de la confiance pour tous et de résoudre les grandes problématiques d'aujourd'hui

PwC est un réseau de plus de 284 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 6 400 en Italie, qui s'engagent à garantir la qualité des services d'audit, technologiques, stratégiques, juridiques et fiscaux aux entreprises.

Grâce à notre expertise sectorielle, nous fournissons des solutions complètes et personnalisées ainsi qu'un large éventail de services avec une approche intégrée et pluridisciplinaire. Notre force réside dans notre capacité à combiner notre connaissance des marchés locaux à une couverture mondiale.

Nous sommes l'un des principaux réseaux de services professionnels au monde, mais une telle échelle n'est qu'une partie de notre identité. La création de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et la société en général est au cœur de l'activité de PwC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.