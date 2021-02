BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che RB (Reckitt Benckiser), importante fornitore di prodotti per i consumatori per l’igiene, la salute e l’alimentazione, sta usando Veeva CRM e Veeva Vault PromoMats per accelerare la propria trasformazione digitale globale. Veeva CRM e Vault PromoMats permettono a RB di consolidare i contenuti e l’engagement multicanale per promuovere l’esecuzione della sua strategia commerciale e l’eccellenza digitale in tutto il mondo.

“Veeva CRM e Veeva Vault PromoMats ci permettono di rafforzare i nostri rapporti di collaborazione con i medici e altri professionisti sanitari attraverso l’offerta della miglior esperienza del cliente possibile in tutti i canali digitali”, ha affermato Nick Cheesman, vicepresidente senior responsabile delle divisioni IT, salute, alimentazione, eRB e Regione della Grande Cina presso RB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.