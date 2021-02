VARSÓ és LONDON--(BUSINESS WIRE)--

A globális pandémia okozta nehézségek ellenére a Vienna Insurance Group digitális start-up leányvállalata, a Beesafe rendkívül gyorsan, mindössze négy hónap leforgása alatt elvégezte a Guidewire plaformjának használatához szükséges eszközök telepítését

A Vienna Insurance Group (VIG) lengyel leányvállalatának Beesafe nevet viselő digitális márkája és az általános biztosítók körében az ügyfélbevonást, az innovációt és a hatékony növekedést elősegítő szolgáltatásai miatt közkedvelt platform, a Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE) ma bejelentették, hogy a Beesafe üzleti folyamatainak kezelése és digitális biztosítási modelljének fejlesztése céljából sikeresen telepítette a Guidewire megoldásait. A Guidewire termékek bevezetését és telepítését a Guidewire PartnerConnect programja Consulting (Tanácsadás) alprogramjának tagja, a Sollers Consulting támogatta.

Ausztria és Közép- és Kelet-Európa vezető biztosítási cégcsoportja, a VIG Beesafe elnevezésű digitális start-up vállalatának létrehozásával egy egyedi termékpalettával rendelkező, dinamikus disztribútort kívánt elindítani, amely alkalmas arra, hogy idővel kiterjessze tevékenységét a VIG piacait képező további országokra is. A Beesafe a Guidewire platformját a kötvénykezelés, a biztosításkötés, a kárigénykezelés, a számlázás és a besoroláskezelés céljára kívánja használni. A vállalat ugyanakkor bevezette a Guidewire omnichannel digitális ügyfélkapcsolatokat biztosító megoldását is kötvénytulajdonosai, ügyfélszolgálati képviselői és értékesítői támogatása céljából. A Beesafe a platform segítségével üzleti vállalkozásoknak kínált termékeit kezeli, és már elindította a személybiztosítási termékek platformra való bevezetését is.

„A Beesafe egy teljes mértékben digitális, határozott biztosítástechnológiai identitással rendelkező vállalkozás, és mint ilyen, egyedülálló a kelet- és közép-európai régióban. Ugyanakkor az, hogy a VIG égisze alatt működünk, rendkívül jó referenciának számít a biztosítási piacon” - magyarázta Rafał Mosionek, a Beesafe vezérigazgatója. „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a COVID-pandémia közepette április közepétől el tudtuk kezdeni és mindössze négy hónap alatt be is fejeztük digitális termékkínálatunk kialakítását és platformunk bevezetését, és már augusztusban megkezdtük tevékenységünket. Ez ékes bizonyítéka az innovatív termékeink értékesítése céljára teljesen frissen összeállított csapatunk tehetségének, agilitásának és kreativitásának.”

A Guidewire platform segítségével a Beesafe-nek lehetősége nyílik:

egy agilis architektúra kiépítésére, amely megkönnyíti értéktermelő új termékek gyors kidolgozását és bevezetését;

a legmodernebb, innovatív technológiát (ideértve a mobiltárcát, STP-t, képfelismerést és prediktív modellezést) alkalmazó, egyszerűen használható, vonzó felhasználó kezelőfelület biztosítására;

standardizált, alkalmazásprogramozási felületek kezelésére a partnerek gyors integrálása és a multichannel termékek használata céljából; valamint

egy stabil, standardizált termékarchitektúra kiaknázásával kedvező működési és költséghatékonyságot elérni.

„A Beesafe elindításával az volt a célunk, hogy teljes mértékben ügyfélcentrikus, személyre szabott, egyszerűen használható és zökkenőmentes szolgáltatásokat biztosíthassunk a digitális benszülöttekből álló fiatal generációnak. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a kategóriájában a legjobb adatmodelleket alkalmazzuk” - fejtette ki Rafał Mosionek, a Beesafe vezérigazgatója. „Ahhoz, hogy sikeresek lehessünk, a legjobb frontend technológiát a legjobb backend alaprendszerekre kell felépíteni.”

„Gratulálunk a Beesafe csapatának a Sollers Consulting és a Guidewire Software csapatainak segítségével végzett sikeres munkához” – mondta Marcin Pluta, a Sollers Consulting ügyvezető tulajdonosa. „A Beesafe vonzó termékkínálatot és egy teljesen digitalizált értékesítési folyamatot hozott létre, és mi alig várjuk, hogy új termékeket és további szolgáltatásokat dolgozhassunk ki a Guidewire Software hatékony IT infrastruktúrájára alapozva."

„Gratulálunk a Beesafe-nek, hogy a globális járvány okozta nehézségeket leküzdve sikeresen és gyorsan végrehajtották a Guidewire platform bevezetését” - nyilatkozta Laurent Fontaine, a Guidewire Software EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióbeli értékesítésért felelős csoport alelnöke. „A Beesafe olyan ambiciózus és innovatív digitális biztosítónak ígérkezik, amelyre a magas minőség iránti elkötelezettség és a teljes mértékben ügyfélorientált szolgáltatás jellemző.”

Amit a Beesafe-ről tudni kell…

A VIG és a lengyelországi Compensa Insurance Company technológiaorientált, digitális vállalkozása, a Beesafe elkötelezett a sajátgépjármű-biztosítási (casco) és gépjármű felelősségbiztosítási termékek teljes mértékben digitális csatornákon keresztüli értékesítése iránt.

A terméket vonzóvá tévő (és az értékesítést megkönnyítő) legfontosabb, egyedi megoldás a következő: az ügyfélnek mindössze két adatot (születési dátum és a gépjármű rendszáma) kell szolgáltatnia a biztosító számára ahhoz, hogy sajátgépjármű-biztosítási (casco) vagy gépjármű felelősségbiztosítási ajánlatot kapjon. A termékek kiajánlásához szükséges folyamat rendkívül rövid: gyakorlatilag csak néhány másodpercig tart, szemben a versenytársak esetében általánosnak számító hosszadalmas és gyakran érzékeny adatok szolgáltatását igénylő folyamattal. A Beesafe gépjármű felelősségbiztosítási terméke 8 hónapos, intenzív munka és előkészületek eredménye.

A Beesafe hosszú távú stratégiája a cég megszületésének alapjául szolgáló ötlet megvalósítása, azaz rendkívül ügyfélbarát termékek nyújtásának biztosítása a felhasználói élmény és a felhasználói kezelőfelület folyamatos javítása révén, a cég üzleti sikereinek biztosítása érdekében.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.beesafe.pl.

Amit a Sollers Consultingról tudni kell…

A Sollers Consulting egy nemzetközi üzleti tanácsadó és szoftvertelepítési szakértő cég, amely elsősorban a pénzügyi ágazat szereplőinek üzleti átalakulását támogatja. A Sollers Consulting csapatai ez idáig több mint 80 pénzügyi csoportot támogattak az üzleti folyamatok digitalizálásában, ideértve a következőket: Allianz, AXA, LV=, BNP Paribas Cardif, Basler, Generali, Zurich, Santander Consumer Bank és ING. Csapataink olyan számítástechnikai rendszerek szakértői, ameIyek segítik a biztosítótársaságokat, bankokat és vezető vállalatokat az átalakulásban és az új technológiákhoz való alkalmazkodásban. A Sollers Consulting több mint 15 technológiai vállalattal működik együtt, melyek közt megtalálható a Guidewire Software, az Oracle, az AWS és a Microsoft is.

A cégnek körülbelül 600, Varsóban, Lublinban, Poznanban, Gdanskban, Kölnben, Tokióban és Koppenhágában dolgozó üzleti és számítástechnikai szakértője segíti a Nagy Britanniában, Németországban, Lengyelországban, a skandináv országokban és számos egyéb országban működő vállalatokat a digitalizáció kínálta előnyök kiaknázásában. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: sollers.eu.

Amit a Guidewire-ről tudni kell…

A Guidewire egy, az általános biztosítók körében az ügyfélbevonást, az innovációt és a hatékony növekedést elősegítő szolgáltatásai miatt rendkívül közkedvelt platform. ​Cégünk különféle digitális eszközök, mag protokollok, analitikai megoldások és mesterséges intelligencia ötvözése révén a platformot felhőalapú szolgáltatásként működteti. A világon több mint 400 biztosítótársaság használja a Guidewire platformot, kezdve újonnan létrejöttektől egészen a legnagyobb és legösszetettebb vállalkozásokig.

Az ügyfeleinkkel való együttműködést előtérbe helyező vállalatként folyamatos fejlődésre törekszünk annak érdekében, hogy ügyfeleinket segíthessük az üzleti sikerek elérésében. Büszkék vagyunk példa nélkül álló platformbevezetési eredményünkre: több mint 1000 sikeres, az ágazat legnagyobb kutató/fejlesztő csapata és együttműködő partnereket tömörítő ökoszisztémája által támogatott bevezetési projektet tudhatunk magunk mögött. Piacterünk több száz olyan alkalmazást kínál, amelyek felgyorsítják az integrációt, a lokalizálást és az innovációt.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.guidewire.com) és kövessen minket a Twitteren: @Guidewire_PandC.

MEGJEGYZÉS: A Guidewire védjegyeire vonatkozó információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.guidewire.com/legal-notices.

