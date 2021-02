SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--AdsWizz, fornitore globale leader nelle soluzioni tecnologiche per la pubblicità audio digitale, ha ottenuto da IAB Tech Lab la certificazione di conformità per Kit per lo sviluppo di software di misurazione aperto (Open Measurement Software Development Kit, OM SDK). Questa è la prima volta che un fornitore di tecnologie per pubblicità audio ha ottenuto una certificazione di conformità del proprio SDK come OM SDK, abilitando la verifica dell’“udibilità” per gli annunci pubblicitari audio. Ciò significa che editori e inserzionisti potranno ora stabilire con certezza se un determinato annuncio sia stato ascoltato o meno.

“Agli inserzionisti provenienti da aree video e display, dove vigono standard simili a questo, occorre sapere che il loro investimento nell’audio è sicuro”, ha spiegato Erik Barraud, vicepresidente senior della divisione Gestione prodotti di AdsWizz.

